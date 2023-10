Amelia Bono es una de las famosas que más comparte su estilo de vida saludable, por eso siempre estamos atentas a sus recetas 'fit'. Hace poco nos enseñaba qué come después de entrenar para reponer fuerzas y mantener la báscula a raya, y ahora nos da las claves de su cena preferida para acelerar el metabolismo a partir de los 50 años.

Muchas personas tienen un metabolismo lento. ¿Qué quiere decir esto? A rasgos muy básicos, podríamos decir que la persona en cuestión hace dieta, se cuida, etc. pero no logra bajar de peso. Aunque si padeces cualquier tipo de alteración de la tiroides, hormona que regula el metabolismo, deberías ir a un especialista, sí que existen algunos consejos para acelerarlo y, al menos, evitar engordar. Y no, no son los famosos zumos verdes. Se trata de una técnica poco conocida y, sin embargo, una de las mejores. Se trata de aumentar el metabolismo basal. Hay muchas formas de elevarlo, y cuantas más combines mejor. No hay que volverse loco, puedes empezar por algo sencillo (pero que requiere fuerza de voluntad). Hablamos, en primer lugar, de crear más músculo, porque está científicamente demostrado que éste consume más calorías que el tejido graso. Para eso, las rutinas de entrenamiento de fuerza de alta intensidad (HIIT), como las que hace Mónica Carrillo, son fabulosas.

Por otro lado, es importantísimo alimentarnos de forma adecuada, comiendo de tres a cinco veces al día de una manera completa. Esto es: añadir a todas nuestras comidas proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Obviamente, la cantidad de estos macronutrientes va a depender de nuestras necesidades personales, pero de esta manera le estamos dando a nuestro organismo todas las herramientas para que funcione correctamente, además vamos a evitar el hambre emocional.

También es necesario recordar la importancia de dormir de 7 a 9 horas diarias todos los días, porque es la única manera que tiene nuestro cuerpo de regenerarse y recuperarse y así funcionar de forma correcta. Si has probado muchísimas dietas y además haces ejercicio, sientes que haces todo según las recomendaciones de los nutricionistas y realmente no ves resultados, plantéate si estás fallando en uno de estos puntos. Solo llevando unos buenos hábitos de vida conseguirás alcanzar tus objetivos. ¿Te hemos convencido? Si es así, apunta la cena de Amelia Bono, que puede ser el complemento perfecto para darle un empujón a tu rutina.

La cena favorita de Amelia Bono es buena para irte saciada a la cama, y evitar engordar

Cenar ligero nos va a ayudar a tener una mejor digestión, y eso hace que vayamos a dormir muchísimo mejor. Nos sirve, también, incluso para perder grasa y hasta favorece la concentración. La recomendación de los médicos dice que lo ideal sería cenar en torno a las ocho de la tarde, con propuestas y recetas que incluyan porciones pequeñas. En este sentido, la receta de Amelia es la mejor. Se trata de una deliciosa, y supersencilla, tortita de espinacas, con aguacate, tomate y queso.

¿Es una buena alternativa para la hora de la cena? Leyre López-Iranzu, nutricionista de Clínica FEMM, responde: "Sí, es una buena opción, es saludable porque incluye espinacas, que son una excelente fuente de nutrientes como hierro y fibra, avena integral que proporciona fibra y energía de liberación lenta, pavo magro que es una buena fuente de proteínas".

Esta cena es relativamente ligera y no debería causar problemas antes de dormir. Sin embargo, es recomendable evitar comer grandes cantidades antes de acostarse, ya que puede interferir con el sueño. Para destacar lo mejor posible, la experta lo tiene claro: "Hay de cenar al menos unas horas antes de irnos a dormir".

¿Este tipo de cena ligera puede ayudar durante el periodo de la menopausia? Sí, pero con algunas consideraciones

Durante la menopausia de suele producir, generalmente, un aumento de peso y pérdida de masa muscular. También en esta fase de la vida, bajan los niveles de antioxidantes en el organismo, por eso es tan importante valorar muy bien lo que ingerimos.

En este sentido, la nutricionista nos cuenta que la cena de Amelia Bono nos ayudará durante la menopausia porque el tomate es una excelente fuente de antioxidantes, como el licopeno, que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular, y las espinacas aportan calcio y hierro, que son importantes para la salud ósea y la prevención de la anemia. Al mismo tiempo, la avena integral proporciona fibra, que puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y controlar el peso.

Por otro lado, el pavo es una fuente magra de proteínas que puede ayudar a mantener la masa muscular y proporcionar una sensación de saciedad. Sin embargo, se trata de un alimento procesado y no deberíamos abusar de él. Si puedes tirar de pollo, mucho mejor. En relación a los lácteos, hay que elegirlos bien, dado su contenido en calorías y grasas, pero existen opciones cuyo alto contenido en calcio y proteínas vienen muy bien para completar la dieta, sobre todo en etapas maduras, para fortalecer los huesos.