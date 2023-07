¡Las temperaturas se han disparado últimamente! Y esto significa que solo pensamos en estar en remojo en la playa o la piscina. Pero eso sí, ahora que toca presumir de bikini, todas queremos sentirnos un poco más ligeras y perder algún que otro kilito para estar estupendas. Por suerte, cuando el calor aprieta lo que más nos apetece son batidos y zumos fríos, y comidas refrescantes e hidratantes que nos sacien rápidamente. Y entre los platos estrella de verano se encuentran las ensaladas. Aunque bien es cierto que muchas veces acaban por aburrirnos y terminamos abusando de salsas llenas de grasa. Pero... ¿y si te decimos que hay otras alternativas saludables y deliciosas?

Hoy mismo Makoke nos ha descubierto la receta de una comida fresca, fácil de preparar y, lo mejor de todo, muy baja en calorías. ¿Quieres saber de que se trata?

Te vas a hacer adicta a esta comida sana y refrescante que Makoke prepara en casa

Sabemos de sobra que la madre de Anita Matamoros es una auténtica fan de la vida sana. De hecho, no hay semana que no nos muestre sus rutinas de ejercicio y sus batidos saludables con los que consigue mantener la báscula a raya y lucir tipazo. Por eso ahora no nos ha extrañado que una de sus comidas preferidas de verano esté basada en ingredientes ricos pero llenos de beneficios saludables. ¡Y es que Makoke nos ha enseñado a preparar gazpacho de remolacha!

¿Qué incluye exactamente esta receta? Solo tres ingredientes clave: tomate, pimiento rojo y remolacha cocida. "Este gazpacho está buenísimo. Además es muy refrescante y fácil de hacer. Los tomates mejor que sean de pera", explica la colaboradora de televisión.

"Para elaborar este gazpacho en casa solo hay que triturarlo todo y echar un poquito de aceite de oliva y un chorrito de vinagre", nos cuenta Makoke. ¿La mejor noticia? No hay que preocuparse por engordar, porque no aporta apenas calorías, ya que un plato de esta receta solo suma unas 80 kcal.

Pero ojo, porque además de cuidar nuestra línea, este gazpacho también es perfecto para cuidar nuestra salud. Y es que el tomate tiene mucha vitamina A, y por ello cuenta con potentes propiedades antiinflamatorias que reducen los daños de la continua o excesiva exposición al sol. ¿En cuanto a la remolacha? No solo es rica en hierro, sino también en vitamina C y en antocianinas, unos pigmentos que contribuyen a bloquear los radicales libres y, por tanto, ayudan a combatir el envejecimiento. Por último, el pimiento rojo aporta nada más y nada menos que 190 mg de vitamina C, más del triple que las naranjas. ¿Te animas a probar ya el gazpacho de remolacha de Makoke?