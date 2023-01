Estamos acostumbradas a llevar un ritmo de vida frenético, nos movemos en el ámbito de la multitarea, nuestra mente no descansa ni un minuto y desfocalizamos toda nuestra atención del momento presente, y aparece la ansiedad y el estrés. El hecho de comer a toda velocidad, provoca, como mínimo, que no seamos conscientes ni de lo que comemos ni de cómo comemos. Por eso, la receta de Alba Díaz nos parece una idea perfecta para comer sano, no engordar más de la cuenta y no tener que pasar mucho tiempo en la cocina.

Nuestro objetivo de hoy es adquirir una buena relación con la comida y con uno mismo. Supone aprender que comemos para vivir, no vivimos para comer. El mejor ejemplo lo vemos en el plato de la hija de Vicky Martín Berrocal, su esencia es perfecta para tomar a modo comida o cena. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de un plato de ensalada acompañado de proteína.

¿Por qué el plato de Alba Díaz es tan saludable?

Hasta la fecha, las ensaladas tienen mucha presencia en el menú de nuestras famosas, puesto que se trata de una opción típicamente mediterránea. La hemos visto con aguacate en los menús de Eugenia Martínez de Irujo, de garbanzos y tomate hecha por Mar Saura y ahora en su versión más clásica en manos de Alba Díaz. Su propuesta no te llevará más de 10 minutos en la cocina y tiene un gran valor nutricional y es muy beneficiosa tanto para no engordar como para mejor la salud del organismo en general.

Es un plato elaborado con mucho vegetal, proteína de calidad y no está elaborado rico en grasas ni salsas. Lleva canónigos, tomates Cherry y aceite de oliva virgen extra, por lo que aporta el extra de energía que el cuerpo necesita, sobre todo si se toma antes o después de realizar cualquier actividad física. Pero ahí no queda la cosa, ya que la joven añade frutos secos que son saciantes y grasas saludables necesarias para el cuerpo. Por otra parte, también incluye dos filetes de carne de ternera que contiene aminoácidos esenciales y es un alimento rico en minerales como el hierro y el zinc, así como vitaminas del grupo B. Si no te gusta la carne roja, puedes cambiar la ternera por pollo o pavo.

Un experto en nutrición opina: ¿es el plato de la ‘influencer’ tan sano como parece?

A nosotras el plato de Alba nos gusta como idea de comida saludable. Sin embargo, para apoyar su idea nos hemos puesto en contacto con Paula Fernández, Directora y dietista de Nutrium, quien nos cuenta que la opción de Alba es ideal para bajas los kilos de más aunque, sí señala que aunque con este plato es suficiente para cuidarnos todos los días para hacerlo más completo «deberíamos acompañarlo de hidrato pudiendo ser, el arroz normal o integral, la quinoa o un trozo de pan, pero tampoco es necesario, sería un plus».

«Con este plato, es suficiente para cuidarnos todos los días pudiendo combinarlo con una sopa, una tortilla o un pescado al horno por la noche y mucha fruta entre horas y listo!», reconoce Paula, dándonos una pista de cómo deberíamos confeccionar nuestro menú.

La experta nos dice que sería óptimo incluir el plato de Alba en nuestra dieta si queremos bajar de peso. Además, nos aconseja cómo volver a la rutina después de comer en exceso: «Comer de todo, pero saludable, dejando a un lado los dulces, el alcohol y, sobre, todo evitar el alterne que pueda hacernos caer en la tentación de pecar. Si quisiéramos ponernos más extrictos y bajar los kilos cogidos de más y bajarlos más rápido, entonces, debemos basar la alimentación en verduras, frutas, ensaladas y caldos bajos en grasa», concluye.