Vanesa Lorenzo está espectacular a los 44 años. La modelo nos desvela qué hábitos saludables adopta en su día a día para conseguirlo

El pasado mes de enero, Vanesa Lorenzo cumplió 44 años. No hace falta decir que está espectacular porque con tan solo mirarla nos damos cuenta de ello. Pero, ¿cómo consigue tener un cuerpo perfectamente tonificado? ¿Cómo concilia su faceta como madre con sus trabajamos como modelo y con conseguir estar radiante en cualquier momento del día? ¿Cuál es su truco de belleza para que parezca que no pasan los años por ella? Es la propia Vanesa Lorenzo quien nos desvela qué hábitos de salud intenta adoptar día a día para estar siempre cargada de energía y que incluso se vean reflejados en su piel.

Esta es la dieta de la modelo

Además del ejercicio físico a diario, también cuida la alimentación. A pesar de que no opta por dietas estrictas, sí que está muy pendiente de los alimentos que ingiere. Asegura que «me decanto por elegir un 80% de los alimentos que como con alto valor nutricional (verduras, frutas, legumbres, proteína animal de procedencia ecológica como huevos, yogur o kefir, pescados y carnes, grasas buenas como aceites de primera presión, frutos secos, sésamo, linaza… y cereales integrales en formato pan, pasta o granola ) y el 20% restante me dejó llevar por lo que me apetece 😉)». Además, revela que está «intentando reducir el consumo de carne pero si la como apuesto por la de procedencia ecológica y evito todo lo que puedo el consumo de azúcar«.

Estos son los 3 consejos que ha compartido la modelo

Vanesa, que ha querido revelar «algunos de los hábitos que me ayudan a mantenerme lo más sanota posible», ha confesado que para ella es muy importante tener la mente activa y muy positiva. Tal y como hemos dicho anteriormente, para ella practicar yoga ya se ha convertido en su propio mantra. «La práctica del yoga me activa físicamente y calma mi mente, me ayuda mucho», nos confiesa. «El yoga me acompaña desde hace más de quince años», cuenta en su libro dedicado a este deporte en el que trabajo tanto la mente como el cuerpo.

La pareja de Carles Puyol ya ha compartido algunos de sus secretos en los dos libros que ha lanzado al mercado: ‘Crecer juntos’ o ‘Yoga, un estilo de vida’, donde ya es más evidente que se ha convertido ya en una «yogui» y ha adoptado este deporte como una rutina más de su día a día. Pero además de la práctica del yoga, ¿cuál es el tercer hábito que tiene la modelo?

Otro de sus trucos, y aunque parezca un clásico, es el descanso. Para poder tener las pilas cargadas todo el día y poder llevar a cabo todos sus planes, es fundamental dormir las horas necesarias. ¿Su secreto? «Dejo el móvil desconectado y alejado del dormitorio. Leo antes de ir a dormir e intento descansar con el estómago vacío», explica.