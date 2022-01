En Navidad todos cometemos excesos… La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, comilonas de empresa, el roscón… Y las famosas no son ninguna excepción. La mayoría de las mortales estamos esperando al día 7 (o mejor, al lunes) para empezar la dieta y volver al gimnasio. Pero otras, como Nuria Marín ya se han puesto manos a la obra para acabar con los kilos y la hinchazón que estamos acumulando estas semanas. ¿Sabías que de media las españolas engordamos de 2 a 4 kilos en navidades? Pero no desesperes, es un peso ‘fácil’ de bajar. La clave está en beber mucha agua, no parar de caminar y apostar por alimentos diuréticos, como ha hecho la presentadora de ‘Sálvame‘.

Nuria Marín se pone manos a la obra para acabar con los excesos de Navidad

Controlar los excesos de Navidad no es fácil, nada fácil. Se trata de una peligrosa época en la que quien más quien menos, a pesar de poseer una gran fuerza de voluntad, acaba pasándose por una u otra razón (al menos algún día). Pero tras el disfrute vienen las lamentaciones, ¿verdad? «Me siento un poco más hinchada de lo habitual con tanta comilona y tanto dulce, pero lo que llevo peor es esa sensación de ‘estómago sucio’. La semana que viene haré détox. No dieta ojo, sino volver a comer limpio a saco», ha escrito Nuria Marín junto a una fotografía suya mostrando el vientre.

La presentadora, que puede presumir de un tipazo, tras tantos días de celebraciones se siente más hinchada de lo habitual y quiere recuperar su abdomen plano de siempre. ¿Su solución? Apostar por alimentos muy depurativos, que combaten la retención de líquidos y consiguen limpiar el organismo después de todas las toxinas acumuladas. Nuria Marín, ni corta ni perezosa, se ha hecho una cacerola enorme de… «Soy de las que piensan que todos los excesos se compensan con unas alcachofas hervidas«, escribía junto a un vídeo mostrando a todos sus seguidores sus dotes de cocinera.

La alcachofa, un depurativo natural perfecto para eliminar toxinas

Pues… el plan de Nuria Marín para dejar en el pasado los excesos navideños no es ninguna tontería. Y es que las alcachofas son uno de los alimentos más potentes para adelgazar y decir adiós a la hinchazón. Estas verduras aumentan la secreción de bilis, estimulando así la función desintoxicante del hígado. Además, también contrarrestan las digestiones pesadas producidas por las comidas grasas. ¡Inclúyelas en tus menús desde ya!

Otros dos alimentos con los que debes aliarte a partir de ahora

Al igual que las alcachofas hay otros dos alimentos que no debes olvidar durante los próximos días. Uno es el apio, un diurético natural que reduce la inflamación y hace que la digestión trabaje de forma eficaz. Puedes agregarlo en licuados o incluirlo a tus ensaladas. Y el segundo son los frutos rojos. Ya sean frambuesas, fresas o moras. Estas frutas son ricas en antioxidantes, vitamina B, C y fibra, perfectas para limpiar el colon y prevenir la acidez. ¡No hay excusas!