El sol implacable, el cloro de las piscinas, el salitre del mar o estar constantemente en remojo son factores que afectan al cabello haciendo, entre otras cosas, que pierda la coloración en verano mucho antes de la habitual.

La frecuencia del lavado aumenta y los baños en la piscina y en el mar terminan eliminando rápidamente el pigmento del pelo. Si tienes el cabello teñido o con mechas que quieres que duren, sin tener un drama capilar veraniego, toma nota de los tips para mantener la coloración que nos ofrecen los hair experts de Batiste.

¿Hidratación? Sí, gracias

La deshidratación hace peligrar, y mucho, el color, y el verano es una época en la que es fácil que el cabello sufra de sequedad. Para evitar esta fuga de humedad en el pelo lo ideal es el uso (y el abuso) de productos que aporten un extra de hidratación. Los acondicionadores, mascarillas y sérums serán tus mejores aliados para mantener el cabello hidratado y brillante.

¿Un truco? Aplica tu mascarilla y envuelve el cabello en film o en una toalla caliente durante al menos 20 minutos para favorecer la penetración del producto en las fibras capilares. Así conseguirás una mayor reparación y tu pelo estará más suave y sedoso.

Elige productos específicos para cabellos coloreados

Esto más que un truco es una recomendación básica pero mucha gente se lo salta optando por otro tipo de cosméticos. No solo van a ayudar a mantener la coloración en verano, son imprescindibles durante todo el año.

Los productos para cabellos teñidos están formulados para mantener el color el mayor tiempo posible por lo que elegirlos es la mejor estrategia para que tu tinte se mantenga como el primer día aunque lo laves varias veces en semana. Los expertos sentencian que “un cabello teñido necesita un champú específico que lo nutra en profundidad y reduzca la oxidación del color”, así que asegúrate de que tu champú hidrate y te ayude a mantener el color. Si puedes evitar los sulfatos y las siliconas mucho mejor ya que ambos ingredientes resecan el cuero cabelludo arrastrando el pigmento.

El último aclarado siempre con agua fría

Seguro que en tu salón de belleza te lo han recomendado más de una vez. Enjuagar el cabello con agua fría es un truco que le da más brillo a la melena. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agua fría lo que hace es activar la microcirculación del cuero cabelludo y ayuda a eliminar posibles restos e impurezas que hayan quedado adheridas al cabello.

Lava tu cabello con normalidad y en el último aclarado utiliza para enjuagar el pelo el agua más fría que puedas aguantar. En verano este truco es bastante fácil y refrescante.

Pásate al champú en seco

El uso de champú seco es una buenísima forma de poder espaciar los lavados. El hecho de lavar la melena con agua y productos capilares acorta la vida de la coloración por lo que el champú en seco va a ser un estupendo aliado para mantener el cabello limpio sin que la coloración se resienta y así pueda durar más tiempo. Es muy fácil de aplicar y, además, hoy en día hay champús en seco especiales para cabellos coloreados y que no dejan residuo blanco, así incluso pueden ayudarte a cubrir las canas que empiecen a aflorar días después del tinte, disimulando la raíz.

Aléjate de las herramientas de peinado

El cabello teñido es más sensible que el pelo natural porque ha sido tratado con productos químicos. El uso continuado de herramientas de peinado térmicas como las planchas, el secador o las tenacillas terminan dañando la fibra capilar. Esto hace que el color se apague y pierda luminosidad además de restarle al cabello suavidad.

En verano salvaguarda tu coloración y aprovecha las altas temperaturas para dejar tus stylers y secadores guardados y dejar que tu melena se seque al aire. Le dará a tu look un toque más desenfadado y juvenil. Utiliza un producto de acabado después del lavado para aportar a tu cabello suavidad, brillo y evitar el encrespamiento. Tu pelo también merece un descanso en vacaciones.

Protege tu cabello

No solo hay que proteger la piel de los rayos UV y UVA con un protector solar. Los efectos nocivos del astro rey también se notan en el cabello. ¿Qué le ocurre al pelo después de una exposición prolongada al sol? Se deshidrata y se altera su tono. Para evitar esto hay que protegerlo del sol con productos adecuados que preserven el color y la humedad en las fibras capilares. Los sprays protectores se van a convertir en un verdadero must have en todos los neceseres de playa y piscina.

Los sombreros, gorras y pañuelos son mucho más que complementos de moda que le dan un toque chic al look. Son barreras físicas que impiden que los rayos solares hagan de las suyas dañando nuestro pelo. Hay un gran abanico de posibilidades. Protegerás tu pelo y elevarás tu outfit playero.

Agua dulce, por favor

Un truco fantástico que nos recomiendan los expertos de Batiste es mojar el cabello con agua natural antes y después de un baño en la piscina o en el mar. Como el cabello es poroso, al aplicar agua dulce antes evitamos una mayor penetración de sal y cloro. Y, al mojar el cabello después del baño eliminamos gran parte de estas sustancias y evitamos problemas como el color verdoso que adquieren algunas melenas rubias.

En la piscina basta con ducharte antes y después del baño, pero si estás en la playa y no tienes ducha cerca puedes llevar contigo en tu capazo o bolsa un spray con agua dulce para pulverizar en tu melena siempre que lo necesites, evitando así comprometer más la coloración.

El verano es una época de tiempos lentos, diversión, vacaciones y mucho sol. Una estación dorada en la que hay que tomar ciertas precauciones para que tu cabello no sufra en demasía. Con estos tips podrás preservar mejor tu coloración este verano para que permanezca lo mejor posible hasta tu próxima visita a tu salón beauty de cabecera.