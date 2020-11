Las actrices Blanca Suárez, Lorena Castell y Dakota Johnson nos han sorprendido con sus cambios de look . Ahora sus melenas tienen un color muy distinto.

¿Hay algo mejor que un cambio de look? Sí, ¡tres! Y eso es justamente lo que ha ocurrido durante los últimos días. Con el cambio de estación, la bajada de las temperaturas y la llegada de la nueva temporada muchas famosas (y también muchas de nosotras) buscan nuevos aires y transformar un poquito su aspecto físico para adaptarse al invierno y sus grados bajo cero. Por ello, no son pocas las celebrities que acuden a sus salones de peluquería de confianza para renovar su imagen; atreviéndose con arriesgados cortes de pelo y tiñendo sus melenas en tonos distintos a los que suelen llevar. Cambios de looks radicales que nos dan una idea de cuáles serán las tendencias capilares para el próximo y esperado 2021. Pues bien, Lorena Castell, Blanca Suárez y Dakota Johnson han sido las primeras en dar el paso y han elegido la misma semana para cambiar el color de su pelo. Eso sí, cada una de una forma completamente distinta.

El nuevo look de Lorena Castell

Aunque las tres hayan apostado por cambiar de look en estos últimos días, lo cierto es que cada una ha tirado por un camino completamente diferente al de la otra. La primera de las tres fue la colaboradora de Zapeando y presentadora de Top Photo; que posó hace un par de días en su cuenta de Instagram con su nueva apariencia. A mediados de agosto, la humorista y empresaria decidía cortar por lo sano diciendo adiós a su larga y espectacular melena para dar la bienvenida a un bob cortito que no puede sentarle mejor. Y ahora, meses más tarde y ya adaptada a su nuevo corte, la artista ha querido dar un nuevo aire a su pelo tiñéndolo de un potente rubio con detalles más oscuros. Unas mechas chunky tan llamativas como marcadas que no dejaban indiferente a ninguno de sus seguidores.

La sorpresa de Dakota Johnson

La siguiente en sorprendernos fue Dakota Johnson, que después de meses sin publicar selfies en su perfil de la red social, nos dejaba a todos con la boca abierta con su cambio de look radial. La protagonista de 50 sombras de Grey, hija de Melanie Griffith, acostumbrada a lucir una larga melena en un tono marrón chocolate, a veces con reflejos dorados, ha oscurecido su cabello convirtiéndose en toda una morena de armas tomar. Y es que ahora su pelo es completamente negro. El sorprendente cambio venía de la mano de una gran noticia, la actriz será la nueva co-directora creativa de Maude, una marca de bienestar sexual que fabrica diferentes artículos de placer femenino y masculino de manera ética y responsable.

El gran cambio de Blanca Suárez

La última de las tres en dejarnos con la boca abierta ha sido Blanca Suárez. La actriz, que recientemente ha protagonizado El verano que vivimos; ha querido alejarse de su personaje y, ya no por exigencias de guion, ha cambiado el color de su larga y sana melena. Para ello, la joven visitó Studio25 donde se puso en manos de María Roberts para teñir su pelo de un bronce en tonos naturales en la raíz y añadir destellos en color caramelo de medios a puntas. Una combinación de lo más acertada con la que no puede estar más guapa.

Rubia, morena y cobriza. No hay duda de que Lorena Castell, Dakota Johnson y Blanca Suárez son las nuevas Supernenas. Burbuja, Cactus y Pétalo en acción.