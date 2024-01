Las cinco manicuras más elegantes que son tendencia

Tanto si prefieres una sencilla manicura francesa como un diseño con esmaltado metalizado, te animamos a que eches un vistazo a las recomendaciones de los manicuristas de Ma Belle Salon, porque tienen un diseño de uñas perfecto para este invierno del 2024. Esta nueva temporada, el minimalismo y las manicuras limpias y depuradas cobran un importante significado y se cuelan en los diseños de uñas de las mujeres más elegantes.

Las manicuras para invierno suelen inspirarse en colores y elementos asociados con la temporada, como tonos oscuros, colores invernales, brillos sutiles y motivos discretos. La moda en uñas para este invierno destaca, en primer lugar, por la predominancia de colores como el burdeos, un tono muy habitual en esta época del año (no hay más que ver el diseño de uñas preferido de Tamara Falcó). Sin embargo, no esperábamos el auge del color melocotón, elegido por Pantone como el color del año. Pero, como dicen los expertos, siguen en boga los diseños limpios y que dan aspecto de uñas saludables; y cómo no, un clásico que nunca falla, la manicura francesa, aunque este año viene con un algún detalle especial. ¡Vamos a descubrirlos todos!

Albaricoque como el Pantone Peach Fuzz

Jamás pensaríamos que nos gustaría tanto el color melocotón, pero Pantone lo ha elegido el color de 2024 y esta edición evoca al tono de la pelusa del melocotón y su calidez que, a su vez, se relaciona con lo acogedor. Las colores anaranjados son una gama cromática que favorece a todo tipo de tonos de piel y color de pelo, lo que las convierte en una apuesta ganadora. La clave de esta manicura está en elegir un color acabado superbrillante, así como cuidar las cutículas y las manos, para que luzcan siempre perfectas.

A todo burdeos

Como cada invierno vemos regresar con fuerza los colores de uñas burdeos, los tonos vino y los rojos más profundos. Tamara Falcó ya la ha llevado, convirtiéndola en la más sofisticada del momento. El burdeos es un color intenso y profundo que tiende a transmitir elegancia y refinamiento. Tiene esa apariencia atemporal, igual que la manicura francesa, que no pasa de moda. Es una opción clásica que siempre se ve apropiada. ¿Sabes lo mejor? Puedes personalizar tu manicura burdeos con diferentes diseños y detalles. Desde uñas completamente pintadas de burdeos hasta combinaciones con dorado, plateado o esmaltes con efectos especiales, hay muchas opciones creativas para explorar.

Manicura francesa metalizada

La manicura francesa es un estilo de manicura clásico y elegante que se caracteriza por la combinación de colores neutrales, generalmente una base rosa pálido o esmalte transparente, con las puntas de las uñas pintadas de blanco. Esta técnica se ha vuelto muy popular debido a su apariencia limpia y atemporal. Generalmente es conocida por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diversas ocasiones, desde eventos formales hasta el uso diario. Es la favorita de las novias, pero es tan delicada que nos encanta para llevar a todas horas. ¿Quieres darle un plus? Mantén la base desnuda y decora únicamente la punta con una línea fina con esmaltes de color metalizado.

Ombre con tonos discretos

La técnica de uñas ombre, también conocida como degradado (por ejemplo, de claro a oscuro) , es una forma creativa y popular de pintar las uñas que implica la transición suave de un color a otro. Este estilo agrega un efecto degradado o difuminado a tus uñas y puede adaptarse a una variedad de combinaciones de colores. Utiliza una gama de colores cálidos, como rojos, naranjas o rosas, en un efecto ombré para representar el calor frente al frío del invierno. Nos flipa la transición del rosa caramelo al rosa bebé.

Baby Boomer

La manicura Baby Boomer es una variación moderna y suave de la clásica manicura francesa. También se conoce como "French Fade" debido al aspecto suave y difuminado que presenta. Este estilo de uñas crea una transición suave entre el color de la base y las puntas de las uñas, dando un efecto más natural y elegante. Su objetivo es realzar las manos, dándoles un aspecto sano y juvenil con un sutil matiz resplandeciente.