Si has seguido los cambios de look de Chenoa, te habrás fijado que en el último año no ha dejado de renovar imagen y que las visitas a la peluquería están muy presentes en su día a día. Y esta vez la cantante ha querido volver a sorprendernos con un nuevo giro en su cabello.

Hasta ahora habíamos visto a la artista con su característica media melena decorada con mechas rubias o bien eligiendo técnicas de coloración como el hair contouring blonde, que consiste en aclarar de forma sutil solo los mechones del flequillo para dar un toque de luz a su melena, pero sin exagerado. Pero parece que ahora se ha decantado por la tendencia que está arrasando para esta temporada: el pelo a capas. Un favorecedor estilo que vimos mucho en el año 2000 y que ahora ha vuelto con más fuerza que antes.

Nos encanta el nuevo estilo capilar de Chenoa. Nos ha dejado con la boca abierta tras enseñarlos el antes y el después en un vídeo que queremos compartir con todas vosotras. Pelo liso, raya en medio y dos tonalidades de cabello, en el que destaca el papel del flequillo (de estilo cortina) y el corte de las capas marcado en los lados. Está guapísima, ¿no te parece?

El nuevo look de Chenoa acoge dos tendencias clave del 2023

Para quienes se hayan enamorado de la melena de Chenoa, el peluquero responsable de su nueva imagen es Fabrizio Perrini, el estilista de Tacha Beauty que también tiene entre sus clientas a celebs como Carmen Chaparro o Lara Álvarez. Él ha sido el encargado de poner la melena de la artista más de moda que nunca.

Ahora, luce dos de las tendencias más rompedoras de los últimos meses. Por un lado, y como ya te hemos dicho antes, ahora lleva el pelo a capas y también se ha sumado a las mechas 'dark vainilla'. Este es un tipo de coloración donde el color vainilla combina reflejos rubios y color avellana, muy cálidos, con efecto raíz oscura. El resultado es una melena bicolor que rompe con la monotonía.

Con este nuevo aire lo que consigue es que ambos tonos se fundan dando luz y calidez al cabello. En los últimos años, de hecho, la presentadora Pilar Rubio, también lo ha llevado.

En definitiva, hemos descubierto que Chenoa tiene una personalidad camaleónica. Hemos visto a la cantante luciendo muchos peinados, colores y peinados diferentes... ¡y todos le favorecen! Recopilamos sus últimos estilos capilares en nuestra galería. ¡Desliza!