Si estás pensando en ponerte en forma, pero no encuentras la manera de acelerar tu metabolismo para darle un empujón a tu proceso de pérdida de peso, la cena ligera de Vicky Martín Berrocal puede ser una ayuda infalible.

Un gran error es creer que tenemos que irnos a la cama sin cenar, o comiendo solo una pieza de fruta o un yogur (por miedo a engordar). Pues bien, la cena ideal para no subir de peso existe y no, amiga, no tenemos que 'matarnos' de hambre para adelgazar de forma saludable. Además de llevar unos buenos hábitos de vida, podemos ir tirando de los trucos de expertos, así como de sus clientes más famosos, que no se resisten a compartir sus mejores recetas en las redes sociales.

Hablamos con el departamento de Nutrición de Germaine Capuccini, del centro de la calle Goya de Madrid, para aprender a preparar la receta perfecta para comer justo antes de irnos a la cama. Y solo tenemos que decirte una cosa antes de empezar: Vicky tiene la mejor opción y la más fácil de hacer. Su propuesta -que ahora analizaremos detalladamente- mejora la digestión, favorece el descanso y es perfecta para la etapa de la menopausia en las mujeres.

Gracias a Vicky Martín Berrocal descubrimos la cena perfecta para no engordar

Lo ideal para cenar es optar por platos que lleven proteína, vegetales y algo de grasa e hidratos de carbono. He aquí un ejemplo de lo que cena Vicky Martín Berrocal: champiñones y gazpacho con tacos de jamón.

¿Es buena esta cena para perder peso? "Esta cena puede ser una opción saludable para adelgazar, ya que incluye champiñones y gazpacho, que son alimentos bajos en calorías y ricos en fibra, vitaminas y minerales. El jamón añade proteínas. Sin embargo, es importante controlar las porciones y no excederse en el jamón, que puede ser alto en sodio (sal)", explican los expertos nutricionistas de Germaine Capuccini.

La diseñadora sabe que la última comida del día es clave y por eso apuesta por un plato saludable y sobre todo, bajo en calorías y grasas. El gazpacho proporciona vitaminas como la C y A, mientras que los champiñones son una buena fuente de proteínas, fibra y minerales como el selenio. A su vez, esta cena es rica en nutrientes, como vitaminas y antioxidantes, que son beneficiosos durante la menopausia. Sin embargo, durante esta etapa de la vida, es fundamental mantener un peso saludable y controlar la ingesta calórica, por lo que es importante moderar las porciones.

Elegir bien la hora de la cena es vital para no engordar

Se recomienda cenar al menos 2-3 horas antes de acostarse para poder llevar a cabo una digestión adecuada. La hora exacta puede cambiar según las preferencias de cada uno, pero hay que evitar a toda costar irnos a dormir con la tripa llena. Además, como bien sabemos, durante el día realizamos más actividad física por lo que tenemos más oportunidad para quemar grasa; sin embargo, por la noche estamos memos activos, de ahí que se aconseje cenar pronto para no irnos llenos a dormir.

El seguimiento profesional es siempre la opción más fiable para perder peso de manera saludable y constante en el tiempo. Recuerda consultar a un profesional de la salud o un nutricionista para obtener orientación personalizada en función de tus necesidades específicas.