Según María José Suárez, el secreto para un diseño de cejas perfectas está en la forma en la que te depilas y es por eso que la diseñadora no ha dudado en enseñaros su truco infalible. La andaluza no tiene reparos a la hora de contarnos qué tratamientos se hace en su día a día y cómo logra potenciar sus rasgos. Su forma de vestir nos encanta pero la forma de sus cejas también acapara miradas.

Y es que ella sabe bien que la forma de la ceja le ayuda a rejuvenecer su apariencia. Ella consigue un resultado natural porque las tiene tupidas de por sí y eso ayuda mucho. Lo que hace es limpiarlas para que queden más definidas quitándose los pelos necesarios.

Para crear una ceja que tenga un efecto rejuvenecedor, la forma del arco es clave: un arco suave da una apariencia amigable y relajada al rostro. Lo mismo ocurre con la longitud. Las cejas que son ni demasiado cortas ni demasiado largas suelen ser más favorecedoras. Aunque, quizá, lo más importante para mantener una mirada despierta es el grosor. Ya sabemos que a medida que envejecemos, las cejas tienden a volverse más delgadas y menos densas. Por eso, mantener las cejas un poco más gruesas de lo que eran en tu juventud puede darle una apariencia más juvenil a tu rostro.

¿En qué consiste la depilación de cejas con hilo? La técnica favorita de María José Suárez

El mundo de las cejas no deja de sorprendernos. Hemos aprendido que con tratamientos como la 'micropigmentación' (un tipo de tatuaje semipermanente) podemos lograr el aspecto de cejas pobladas a la que ha caído rendida la madre de la Reina Letizia, Paloma Rocasolano, con el fin de restaurar la forma y la posición. También hemos descubierto que existen otras técnicas como el 'laminado' que son capaces de conseguir un efecto semipermanente de ceja “peinada” hacia arriba. Así las cejas se ven arregladas, como si acabáramos de peinarlas con un cepillo y como si las hubiéramos fijado con gel.

Si hay otra experta en llevar las cejas siempre perfectas, esa es María José Suárez. Presume de unas cejas naturales, tupidas y a la vez cuidadas que ya forman parte de sus señas de identidad. Por eso nos gusta saber cómo consigue mantenerlas así de perfectas y hemos descubierto su secreto: la depilación con hilo.

Es una técnica de depilación que se ha utilizado durante siglos en algunas culturas, como la india y de Oriente Medio, y se ha vuelto cada vez más popular en todo el mundo. Esta técnica implica el uso de un hilo de algodón o seda especial que se enrosca y se utiliza para atrapar y arrancar los pelos no deseados. Además, es un método recomendado para las pieles más sensibles, porque no irrita la piel ya que no se utiliza ningún producto químico ni cera caliente.

Las ventajas de la depilación de cejas con hilo incluyen la precisión, ya que se pueden eliminar incluso los pelos más finos, y la duración de los resultados, ya que los pelos a menudo tardan más tiempo en crecer después de este tipo de depilación en comparación con otros métodos.

María José Suárez combina un buen diseño de ceja con unas pestañas de seda para presumir de una mirada de infarto

A sus 48 años, la modelo es el ejemplo perfecto de cómo combinando un buen diseño de ceja y unas bonitas pestañas se puede presumir de mirada de alto impacto.

En el caso de ex Miss España, lleva un diseño de cejas sutil pero elevado al final del arco. Esto hace que su mirada se eleve al final y se consiga ese efecto lifting tan deseado a partir de los 40.

Como puedes ver, María José también presume unas pestañas largas y curvas en color negro. Y sí, también ha confesado que se ha puesto extensiones de pestañas de seda. Tienen un brillo similar al de las pestañas naturales y pueden parecer menos rígidas que las extensiones de otros materiales. ¿Un plus? Las extensiones de pestañas de seda son conocidas por ser ligeras, lo que las hace cómodas de llevar.

Este combo de belleza consigue resaltar muchísimo su mirada pero, sobre todo, rejuvenecerla.