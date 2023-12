Las uñas de fiesta, las que nos hacen presumir de manos perfectas, son clave. No son una detalle sin importancia. Sin duda las manos son esa guinda final que no puede faltar en tu look de fiesta. Igual que preparas tu rostro con un tratamiento en cabina y con la mejor cosmética, lo mismo debes hacer con las manos. Son nuestra carta de presentación y, si no las cuidamos, las que antes delatan que los años pasan. Estamos ante una de las zonas más delicadas. Su piel es muy fina y no tiene apenas glándulas sebáceas ni colágeno. Por eso, una puesta a punto en tu centro de estética, la víspera de agendar tu manicura, es primordial.

Uñas de fiesta a punto

Una vez a la semana, es muy conveniente realizar una suave exfoliación (si no tienes un producto específico, puedes utilizar el de cuerpo o rostro) y a continuación, aplicar una mascarilla específica (también te vale la que utilices para la cara), dejándola actuar entre 15 y 20 minutos.

Recuerda que las arrugas y las manchas tienden a proliferar, por lo que es importante hidratarlas y utilizar protección solar. También debemos exfoliarlas habitualmente y aplicar crema de manos varias veces al día. Habrá llegado entonces el momento de cuidar tu manicura. Unas uñas bien arregladas marcarán la diferencia. El estilo que elijas depende de tus propios gustos, incluso del look que vayas a llevar: desde uno más sofisticado elaborado con glitter hasta una manicura sobria y elegante.

Si tienes tiempo, para conseguir tus uñas de fiesta, en cabina te recomiendo un tratamiento como Élite Master Q-switch, que se lleva a cabo con un láser que actúa realizando un peeling a través de una mascarilla de carbono activo, cuya misión es crear nuevas fibras de colágeno y elastina, además de difuminar manchas y arrugas, paliar el vitíligo y redensificar la piel para aportarle flexibilidad, frescura y unificar. Ejerce un efecto repulpante, mostrando unas manos más rellenitas, rejuvenece la piel y unifica el tono. Ideal para que tus manos sean las sutiles protagonistas de estas fiestas. Y tus uñas de fiesta no pasen desapercibidas.