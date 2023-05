El maquillaje ideal para la primavera

¿Quieres lucir un maquillaje de primavera perfecto? Solo tienes que seguir leyendo, Piel jugosa, mejillas con efecto de piel ligeramente enrojecida y lo toques de rubor natural y romántico de las bailarinas, triunfan a la hora de maquillarnos. En buena parte se lo debemos a las redes sociales que convierten en tendencia todo lo que tocan. Ahora nuestra misión es ponerlo en práctica consiguiendo que la naturalidad sea siempre nuestra máxima.

Entre las técnicas más novedosas está la de aplicar algunos productos en el orden inverso por extraño que parezca. Ha llegado el momento de aplicar contorno, colorete e iluminador antes que la base de maquillaje. ¿En qué zonas? En pómulos, frente y laterales de la nariz con el objetivo de afinar las facciones.

Después toca extender la base de maquillaje en las zonas que no hemos empleado contorno y difuminarla con toques suaves. A la hora de elegirla, eso sí, mejor una que incorpore principios activos antiedad y capaces de aportar luminosidad desde el interior. Para rematar, aconsejo aplicar un toque de rubor juvenil que tanto favorece en tono rosa o coral matizado.

¿Otra tendencia para presumir de maquillaje de primavera? el conocido como make up, no make up. O lo que es lo mismo naturalidad al máximo y que parezca que no hay nada artificial. Se consigue, primero, respetando una rutina de higiene facial diaria mañana y noche y, por supuesto, con el tratamiento en cabina que mejor se adapte a las necesidades de cada piel.