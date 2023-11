La socialité, que comparte a diario parte de su día a día y enseña a sus seguidores sus mejores trucos de belleza, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar lo que está tomando para lucir pelazo pasados los 60 años. "El pelo es lo que más me cuido. Lo primero que me tomo por las mañanas es un vial de vitaminas y después unas gominas. Estoy encantada con tomarme estos suplementos porque cuidan mi pelo desde dentro", cuenta Carmen junto a un vídeo del producto en cuestión. "Está muy rico", añadió explicando a sus seguidores lo bien que se sentía con este descubrimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana