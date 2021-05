Son muchas las famosas que tienen sus propios perfumes y hoy queremos seleccionar algunos de nuestros favoritos. ¡Huelen de maravilla!

No sé vosotras pero nosotras, en más de una ocasión, nos hemos preguntado a qué huelen nuestras famosas favoritas. ¿Adoran los perfumes dulces con toques florales? ¿O prefieren las fragancias fresquitas y ligeras? ¿Son más de olores intensos como la vainilla o la rosa o prefieren las notas cítricas como el limón o la naranja? ¿Se aplican unas gotitas en el cuello o son de echárselas en las muñecas? Tal y como nos pasa a nosotras, es más que probable que las artistas e influencers más exitosas tengan un perfume predilecto. Uno que usen a diario y que, cada vez que se les gasta, vuelvan a reponerlo. La diferencia es que ellas, al contrario que nosotras, no tienen que ir a su droguería de confianza y pagar por él; pues este suele estar expresamente diseñado por y para ellas.

Y es que son muchas las famosas que cuentan con su propia línea de perfumes. Muchas cantantes, actrices, influencers o socialtiés que, debido a su gran alcance, han tenido la posibilidad de juntarse con los narices más profesionales (así es como llaman a los creadores de fragancias) y lanzar al mercado su propia eau de toilette. Una suerte que no puede darnos más envidia pero que, al menos, podemos oler con nuestras propias narices. Es precisamente por ello por lo que hemos decidido seleccionar seis perfumes creados por famosas que creemos que debes probar. ¡Son una auténtica maravilla!

Estos son los perfumes de las famosas que más nos gustan

No son pocas las famosas que han creado su propio perfume con la intención de que sus fans y admiradores consigan oler como ellas. Sin embargo, no todas han conseguido crear un producto de calidad y son minoría las que han logrado el aplauso del público. No obstante, los que te presentamos en este listado, a nosotras al menos nos han conquistado.

Algunas como la cantante Malú, la actriz Paula Echevarría o la diseñadora Vicky Martín Berrocal son auténticas expertas y ya cuentan con más de un perfume bajo su firma. Otras como la influencer Dulceida o la extriunfita Aitana han sido pioneras en su campo y otras como Carmen Lomana han querido hacerlo por la puerta grande y crear un perfume de lujo. Sea como sea, lo cierto es que todas estas fragancias huelen tan bien que no podemos dejar de recomendarlas. Seguro que, si la añades a tu colección, no te arrepentirás.