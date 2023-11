Si su color rubio luminoso siempre triunfa, bien lo lleve liso u ondulado, Carmen Lomana sigue arrasando con su corte de pelo al estilo mariposa, donde las capan mandan, en una media melena y con flequillo abierto. ¿Por qué favorece? Porque da volumen y movimiento y es una manera de llevar el pelo largo sin que eche años encima.

Este estilo de peinado se caracteriza por tener secciones cortas en los costados y la parte posterior de la cabeza, mientras que la parte superior se deja más larga. El corte de pelo mariposa puede ser una opción moderna y llamativa para quienes buscan un estilo audaz y diferenciado. Pero, como con cualquier estilo de corte de cabello, es recomendable consultar a un estilista experimentado para discutir tus preferencias y determinar si este corte encaja con tu tipo de cabello y tu estilo personal.

Pero, tal y como dice la propia Carmen, para presumir de melena es necesario cuidarla, también, desde dentro. Por eso, la empresaria, que nos tienes acostumbradas a sus trucos de belleza, no duda en tomar este suplemento para frenar la caída del cabello y para lucir pelazo pasados los 60 años. "El pelo es lo que más me cuido. Lo primero que me tomo por las mañanas es un vial de vitaminas. Estoy encantada con tomarme estos suplementos porque cuidan mi pelo desde dentro", cuenta Carmen junto a un vídeo del producto en cuestión. "Está muy rico", añadió explicando a sus seguidores lo bien que se sentía con este descubrimiento.

Carmen Lomana lleva el corte de pelo que más favorece a partir de los 60

Es un corte súper bonito de estilo años 70 y, para las amantes de las melenas largas, sin necesidad de tener que trabajo mucho. Además, es perfecto para las que tienen la cara redonda y desean enmarcar el rostro sin acudir constantemente al salón de belleza. Además, puede ayudar a controlar el volumen en personas con cabello grueso. La diferencia en longitudes entre los lados cortos y la parte superior más larga puede permitir que el cabello grueso se maneje mejor y se vea más estructurado.

Carmen no lleva el estilo mariposa muy exagerado, más bien solo un ligero toque en las puntas y resulta ideal para las más miedosas y para aquellas que no quieren cortarse demasiado la melena.

Esta vez, la socialité ha acompañado su look de pelo con un maquillaje natural y en tonos marrones cobrizos para acentuar el color de sus ojos marrones y hacer una mirada mucho más despierta con un eyeliner de color claro trazando una línea a lo largo de las pestañas inferiores alargando el extremo externo del ojo. Así también consigue alargar la mirada.

Si tienes 60 años o más, estos cortes de pelo son los que más rejuvenecen

La elección del mejor corte de pelo para personas mayores de 60 años puede depender de varios factores, incluyendo el tipo de cabello, la forma del rostro, el estilo de vida y las preferencias personales. Pero, sí que hay algunos estilos que pueden ser favorecedores y fáciles de manejar a partir de esta edad:

Corte Bob: El corte bob es versátil y puede adaptarse a diferentes texturas de cabello. Un bob más largo, como el que siempre lleva Norma Duval, puede ser una opción elegante y fácil de mantener para mujeres mayores. Además, un bob con capas suaves puede añadir volumen y movimiento al cabello.

Corte Pixie: Un pixie bien cortado puede ser una opción moderna y de bajo mantenimiento. Es un corte corto que puede realzar rasgos faciales y dar un aspecto fresco y juvenil. Sharon Stone es el mejor ejemplo de ello.

Corte Shag: El corte shag es un estilo desestructurado que puede funcionar bien para cabellos de diferentes texturas. Las capas y el desorden controlado pueden dar un aspecto moderno y juvenil. Mira lo bien que luce Jane Fonda con un corte shag con flequillo.

Corte largo y ondulado: Mantener el cabello largo y añadirle ondas suaves puede ser una opción encantadora para muchas personas mayores. Es un estilo versátil que puede lucir elegante y se puede peinar de varias formas. ¿Necesitas inspiración? La actriz Goldie Hawn nos lo pone fácil.

No es lo mismo cortarse el pelo a los 20, los 30, los 40, los 50... Cuando se es joven, casi cualquier corte de pelo vale. Pero con el paso del tiempo la calidad, la densidad, la salud y la textura del cabello varían. Por eso, el corte de pelo dice mucho de nosotras. No solo porque ayuda a rejuvenecer el rostro, sino también porque si elegimos un corte adecuado a nosotras las imagen de nuestra melena cambia muchísimo (a mejor).