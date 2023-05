Sabemos que un cambio en el pelo significa un cambio en tu vida. Y así es. Carme Chaparro anunció hace pocos días su vuelta a los información de Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras durante sus vacaciones de verano. La periodista reconoce que ha tomado la decisión y está muy contenta. "Sí, vuelvo. Estoy muy feliz. Vuelvo un ratito en verano y a hacer las vacaciones de Pedro, hasta que vuelva. A ver cómo me siento otra vez, porque hace muchos años que no hago informativos, a ver qué tal", dijo en una entrevista a Semana. "Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar", añadió. Pues bien, ahora ha reaparecido con un cambio de look con el que nos ha enamorado.

Para afrontar este nuevo giro en su vida, la presentadora acaba de estrenar melena en el tono que está arrasando este año: los reflejos caramelo. Este color está catalogado como uno de los tonos más favorecedores en las medias melenas. La razón: el 'caramelo' es un color, entre el rubio y el moreno, súper luminoso que aporta brillo y movimiento a los cabellos de base castaño o moreno. Además da un toque aniñado al rostro que rejuvenece.

Con estos reflejos naturales de color caramelo se genera la sensación de que el pelo ha estado al sol. Sus puntos a favor son la naturalidad y la comodidad ya que son mechas ideales para quienes no tiene tiempo, ni ganas, de estar continuamente haciéndose retoques en el salón de belleza, y permiten despreocuparse del crecimiento de las raíces porque a la vez que el pelo crece, se funden muy bien y no llaman la atención.

Los reflejos caramelo de Carme Chaparro quitan años de encima Hace poco despertábamos con una noticia sorprendente y que se ha ido haciendo viral. La vuelta de Carmen Chaparro a televisión, seis años después de su marcha. Recordemos que la periodista estuvo durante 12 años en la la edición de informativos Telecinco del fin de semana. Ahora vuelve de manera temporal y compaginará este trabajo con la promoción de su última novela titulada Delito.

Mientras se prepara para volver a la pequeña pantalla, Carme se ha atrevido con un cambio en su look. Como os comentábamos lleva las mechas caramelo. Esta coloración es perfecta para aquellas personas que quieran dar un toque de luz a su melena castaña o morena, sin llegar a ser rubias.

En los últimos meses ha llevado un pelo bob invertido y un corte escalado que le sienta de maravilla. Una propuesta favorecedora y súper rejuvenecedora. Es un estilo de cabello que llega hasta la barbilla y, tal y como vemos en Carme, lo lleva un poco más corto por detrás que po delante. Además, lo lleva a base de capas para dar forma y movimiento a al corte sin perder volumen y densidad.