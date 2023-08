Carme Chaparro cambia de look: estrena nuevo corte y nuevo color

A todas nos ha pasado alguna vez: no nos terminamos de ver bien con nada. Da igual cuantos modelitos nos probemos o el bronceado luminoso que tengamos, seguimos acercándonos al espejo con desgana. ¿La solución a este problema? Un buen cambio de look. Lo cierto es que muchas veces no hace falta darle un giro drástico a nuestra imagen para sentirnos mejor, basta con refrescar nuestro cabello para vernos más guapas, más jóvenes y más estilosas. Y después de ver el nuevo look de Carme Chaparro te vas a terminar de convencer.

La periodista, en pleno mes de agosto, ha decidido poner rumbo al salón de belleza para renovar su melena. Y es que a pesar de que llevaba varios meses dejándola crecer, ahora ha optado por una opción fresca, cómoda y muy chic. Pero no solo eso, Carme también ha querido redondear su cambio estrenando nuevo color de pelo. ¿Un spoiler? No puede estar más ideal.

Carme Chaparro cambia de look y el resultado es de lo más rejuvenecedor

Si tu último corte de pelo fue traumático y ahora tienes pánico a pasar de nuevo por la tijera, tranquila, porque esta temporada no hay opción a error. Los 'bob' triunfan en todas sus versiones (además seguirán siendo los ganadores también en otoño). Y si le enseñas a tu peluquera de confianza el nuevo corte de Carme Chaparro, estamos seguras de que saldrás del salón encantada.

En concreto la escritora se ha atrevido con un lob (acrónimo de ‘long bob’). Este corte mezcla lo mejor de la clásica melena con la originalidad y la sofisticación del cabello corto. La clave para acertar es llevarlo un poco más limitado por detrás y apostar por capas muy juveniles y transgresoras, que tal y como demuestra Carme en este vídeo, le aportan al cabello fino un plus de volumen y movimiento.

Pero ojo, porque la presentadora también ha querido hacer un cambio de color en su pelo. No hay que olvidar que todo cambio de coloración tiene una importante repercusión sobre los rasgos faciales. Tanto es así que es posible conseguir más luminosidad, rejuvenecer, e incluso suavizar las facciones apostando por los reflejos adecuados. Carme Chaparro se ha decantado por aclarar su melena con mechas babylights rubias, que aportan luz de manera sutil y natural. ¡Y nos encanta el resultado! Aunque recuerda que esta temporada las mechas cobre, los castaños brillantes, y los pelirrojos más dulces también son plena tendencia. ¡Tú decides cuál va más contigo!