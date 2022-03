La ex de Diego Matamoros se ha convertido en una de las cirujanas plásticas más solicitadas de España, todo el mundo quiere retocarse y pasar por sus manos, pero no todo se corrige a base de bisturí. Es preferible cuidar tu piel día a día, como hace Carla Barber y crear la rutina de cuidado facial que se adecúe a tus necesidades.

Su rutina secreta comienza con el paso básico, la limpieza, usando un agua micelar o aceite desmaquillante una vez eliminados los restos de maquillaje, pasa a una limpieza más profunda con un jabón facial.

Tras la limpieza, a la exconcursante de ‘Supervivientes’ le encanta utilizar un tónico para refrescar, hidratar y cerrar los poros. Un paso muy importante para el tratamiento de la piel pues ayuda a equilibrar el Ph después del uso del jabón.

Otra de las claves es la hidratación profunda, sobre todo en pieles sensibles

Para una hidratación profunda de la piel, Carla Barber utiliza un serum y una crema que, recomienda que sea para tu tipo de piel, porque no todas tenemos las mismas necesidades. Unas tendemos a tenerla más grasa, algunas más seca y otras más sensible. Ella hace hincapié en las pieles sensibles, ya que la función barrera está alterada en estos casos y puede ser responsable de que nuestra piel no retenga la hidratación suficiente. Carla utiliza los todos los productos siempre, mañana y noche, para poder hidratar profundamente su piel sin aportar grasa.

La influencer continúa con una crema de cara y escote, que supone un tratamiento innovador con 4 acciones: tratamiento de las arrugas, pérdida de firmeza o elasticidad, deshidratación e hiperpigmentación, que son los problemas más habituales de la piel en esa zona.

El siguiente paso de su rutina es el cuidado de los labios y la zona de la boca con tratamiento antiaging, muy necesario para prevenir las arrugas de dinamismo de la boca.

El paso final imprescindible de la rutina de Carla Barber es su favorito, se trata de una crema antiaging

El último paso es para combatir el paso del tiempo con un tratamiento nutritivo y regenerador, que ayuda a reducir y eliminar las arrugas aportando firmeza y luminosidad a la piel. Esto es porque posee un alto nivel de vitamina b5 que mejora el equilibrio hídirico (ayudando a nivelar las cantidades de agua en nuestra piel) siendo perfecta para las pieles secas. También combina otros compuestos como el NCTF y el ácido hialurónico para mejorar la calidad y la apariencia de la piel, que es lo que necesitamos a cierta edad. Carla lo recomienda especialmente a pieles maduras que quieran deshacerse de las arrugas. Es también de la joya de la corona de Carla Barber y sin duda uno de sus secretos de belleza.

Recuerda que la clave de una buena rutina facial es adaptarla a tu tipo de piel y a tus necesidades. Prueba, cambia y experimenta hasta encontrar la que mejor funciona contigo.