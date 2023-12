Estas famosas cambiaron de look en 2023 y el resultado es maravilloso: más guapas y más jóvenes

3 de 7

La hija de Makoke no tiene ningún miedo a cambiar de color de pelo. Y hace un par de meses lo volvió a demostrar estrenando coloración pelirroja. "Es de los cambios más guays que me he hecho. De los que más diferente me veo. Me alucina", afirmaba la influencer. Este tono ginger normalmente se consigue a través del reflejo de un tinte o aportando unas mechas matizadas en tonos cobrizos.