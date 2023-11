Aunque hayas pasado el otoño cuidando con esmero tu melena, las famosas siempre te recomendarán cortar el pelo con las tendencias del momento y el corte a capas que hemos visto en Isa Pantoja es el elegido por influencers y fashionistas. Sí, en la hija de Isabel Pantoja no solo fichamos las últimas tendencias en moda, también nos inspiramos con sus looks beauty. En esta ocasión, nos hemos enamorado de su melena larga capeada. Un estilo que arrasó en los 90-2000 y que vuelve a marcar tendencia esta temporada. Eso sí, no estamos ante un corte a capas cualquiera, hablamos del 'estilo mariposa' , también conocido como 'butterfly cut', que se posiciona como el preferido de la realeza española ya que la Princesa Leonor y la Reina Letizia lo llevan.

¿Por qué funciona este corte de pelo? Porque da volumen y textura al cabello, lo que es especialmente beneficioso para cabellos finos o lisos que pueden parecer planos. Al eliminar parte del peso del cabello, se crea un aspecto más completo y con movimiento. Además, es perfecto para sanear la puntas después de los estragos del verano sin tener que sacrificar el largo.

Así es el corte de pelo 'estilo mariposa' que luce Isa Pantoja

El corte al 'estilo mariposa' lleva tiempo posicionándose como uno de los cortes de pelo más pedidos en los salones de belleza de todo el mundo. Pero si durante cierto tiempo parecía que estaba en segundo plano, en los últimos meses se ha revelado como uno de los estilamos más favorecedores. Los estilistas dicen que es importante tener mucha cantidad de cabello para que este corte siente bien porque, de lo contrario, puede dar la sensación de falta de pelo. Dicho esto, la melenaza de Isa es el mejor ejemplo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ ( @isapantojam)

Fresco, moderno y lleno de personalidad, se ha convertido en una seña de identidad entre las millennials. El corte de pelo mariposa se caracteriza por crear una apariencia suave y etérea alrededor del rostro, similar a las alas de una mariposa. Este estilo de corte es popular entre las personas que desean un aspecto romántico y femenino. Al llevar capas suaves consigue enmarcar el rostro. Y por lo general, estas capas suelen comenzar un poco más abajo de la línea de la mandíbula y se extienden hacia abajo. Además, el nuevo look de Isa Pantoja se caracteriza por llevar un flequillo abierto y con mucho espesor. Y es precisamente esto, en combinación con la abundancia de capas, lo que hace que este corte sea ideal para aportar mucho estilo. Una de las ventajas de los cortes a capas es que acentúa los ojos y los pómulos, por lo tanto es ideal para rejuvenecer. Por supuesto, este estilo puede adaptarse a diferentes tipos de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado. El corte de pelo mariposa también es el favorito de la Princesa Leonor No podemos hablar de este corte sin nombrar a la Princesa Leonor. La futura Reina de España no solo se ha atrevido con este corte de pelo, sino que lo ha convertido en tendencia absoluta. Ella lo ha defendido con acierto como ninguna otra, y ha sabido darle vida añadiendo unas capas muy pronunciadas. Y sí, seguro que ya te has dado cuenta de que es el mismo corte que, también, lleva la reina Letizia. Este corte es para cualquier edad. Y un ejemplo de ello son Letizia y Leonor, quienes cambiaron su imagen con este nuevo look teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambas. Sin duda, que el corte de pelo a capas esté entre los favoritos de la realeza solo puede significar una cosa: arrasará. Madre e hija cuentan con un pelazo lleno de volumen y vida.