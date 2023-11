Cambiar de look para dar la bienvenida a una nueva temporada es una de las máximas del mundo de la belleza que muchas famosas se empeñan en seguir y sin equivocarse. Cada vez son más las que eligen para por la pulquería para retocar su look y empezar el año con nuevo estilo. Las celebridades nos recuerdan que si queremos conseguir una imagen mucho más elegante tenemos que apostar por los corte de pelo clásicos, por aquellos que tienden al minimalismo. Aunque para el 2024 los cortes de pelo vienen con capas y muy estilo años 70, lo cierto es que siguen triunfando las melenas rectas, y aunque los cortes bob siguen siendo la gran apuesta, tenemos que reconocer que las melenas largas también están entre nuestras favoritas. Y la prueba de todo esto está en el nuevo look de Claudia Osborne.

Hace unos días, hablábamos del corte de pelo al estilo mariposa de Carmen Lomana y nos preguntábamos cómo quedaría en nuestra melena. No nos apetece nada cortarnos el pelo, de hecho, nos encanta la idea de llevar una melenaza. Y es que siempre que hemos visto a las famosas lucir un pelo largo nos da mucha envidia. A Claudia, por ejemplo, siempre la hemos visto llevar una melena XL rubia que lleva ondulada y lista y pocas veces se ha atrevido a cambios radicales. Forma parte de su personalidad, casi siempre ha llevado el mismo estilo. Si así le funciona... ¿Para qué cambiar?

Claudia Osborne se ha sumado a la tendencia del flequillo abierto

Y, precisamente, ha decidido dejar su pelo largo para empezar el 2024 con una imagen con la que ha mantenido su personalidad, pero ha ganado en elegancia. La hija de Bertín Osborne ha pasado por el salón de belleza para hacerse un tratamiento de hidratación en su melena larga que le llega por debajo del pecho, un corte que de primeras parece muy incomodo, pero que le da un toque fresco y juvenil que le sienta de lujo.

Además, según podemos ver en las fotografías que ella misma nos ha enseñado, la coach ha añadido un flequillo largo abierto por la mitad que se peina hacia los lados. Este flequillo, también conocido como cortina o bardot, es el más cómodo y versátil y el que más estamos viendo esta temporada. Le queda a la altura de las mejillas y lo lleva peinado con las puntas hacia adentro para acompañar su melena lisa y ligeramente destilada. Un resultado 10 que nos ha gustado muchísimo.

Otro punto a su favor: es un look fácil de mantener. Es un estilo de bajo mantenimiento porque el objetivo es que se vea natural. Precisamente, ese acabado es el que le da un efecto rejuvenecedor, ya que se trata de un corte de pelo que transmite mucha frescura, por lo que permite mostrar una imagen más juvenil.

Para conseguir el pelo sano y brillante de Claudia Osborne hay que dejarlo crecer, no abusar de los tintes, ni de las mechas, y evitar el sacador y la plancha en la medida de lo posible. Manteniendo corte de puntas cada tres meses y teniendo mucha paciencia para que crezca.