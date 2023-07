Adara Molinero lo ha vuelto a hacer, aunque delante de las cámaras de Supervivientes ponía el grito en el cielo mientras le cortaban unos centímetros de melena, hoy ha vuelto a pasar por peluquería. El año pasado ya pasó de tener una enorme melena a cortarse el pelo con un corte 'Cleopatra' y flequillo del que ya no queda absolutamente nada. Su paso por la isla ha debido producir enormes cambios en la forma de ver la vida y, ahora, no le tiene ningún miedo al cambio. Adara Molinero ha cambiado radicalmente de look, se ha pasado al rubio ceniza más veraniego y se ha hecho uno de los cortes más deseados del momento. Te contamos todos los detalles y te enseñamos el antes y el después de su cambio radical de imagen.

La concursante de realities está muy al tanto de las tendencias que despuntan en peluquería. Hace unos días, la influencer avisaba en sus redes sociales de que le apetecía hacerse un cambio de look, aunque no esperábamos que fuera tan inminente y drástico.

Adara Molinero se cambia de look y se pasa al rubio ceniza con corte curly Bob

El verano pide a gritos tener los hombros despejados y frescos, por lo que se ha hecho el corte más juvenil. El corte curly bob es una opción moderna y favorecedora para aquellas que tienen el cabello rizado u ondulado. Este estilo se caracteriza por su longitud corta-media, generalmente alrededor de la mandíbula, con capas suaves y definidas que realzan la textura natural del cabello. El curly bob es versátil y fácil de peinar, aportando un toque de juventud y vitalidad. Además, resalta los rizos de manera encantadora, creando un aspecto juguetón y elegante al mismo tiempo. Es un corte que se adapta a diferentes formas de rostro y se puede personalizar según las preferencias individuales, lo que lo convierte en una opción popular para las que prefieren dejar su pelo alborotado por el mar en los meses de verano.

La instagramer ha querido deshacerse del flequillo, pues es muy costoso de mantener en verano y se ensucia muy rápidamente. Por ello, ha incorporado la parte delantera de su pelo al resto de su melena echándolo hacia un lado. Además, ha dejado atrás el castaño que tanto la caracterizaba y se ha pasado al rubio ceniza muy bien incorporado en su melena.

La parte mas cercana al óvalo facial es ligeramente más claro que el resto de su melena para aportar luz al rostro. Además, el color ha dejado parte de sus raíces más oscuras para que cuando crezca no se vea una transición muy marcada. El rubio le sienta de maravilla, aunque es un color que hay que cuidar mucho en los meses de calor, sobre todo, si vamos demasiado a la playa y a la piscina. Sea como sea, el cambio ha sido un acierto absoluto para darle un aire juvenil a su rostro. ¿Qué os parece el cambio de look de Adara Molinero?