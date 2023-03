Nueva estación, nuevo look. Irene Rosales ha querido renovar su imagen con el corte de pelo más estiloso de la primavera 2023

En cuanto llega la primavera a nuestras vidas, la tentación de un nuevo corte de pelo que nos ayude a renovar nuestra imagen y a dotar de más volumen, movimiento y frescura a nuestra melena se hace cada vez más fuerte. Lo cierto es que no solemos apostar por grandes cortes en verano, básicamente por aquello de sentirnos seguras y cómodas frente a la humedad que trae consigo la playa. Pero en primavera... no son pocas las que se lanzan. La semana pasada era Mónica Naranjo la que nos dejaba con la boca abierta estrenando un corte pixi de lo más radical. Pero ahora ha sido Irene Rosales la que nos ha sorprendido renovando su look a golpe de tijera.

La mujer de Kiko Rivera ha puesto rumbo a su salón de confianza, Aquilea Peluqueros (Sevilla), con el objetivo de sanear su melena y ganar un plus de estilo. Para ello ha apostado por uno de los cortes de pelo más buscados de esta temporada: el 'bob mini'. ¿El resultado? ¡No puede estar más guapa!

Irene Rosales se rinde al corte de pelo que estiliza el rostro y rejuvenece

Ya lo confirmaron los estilistas a principios de este 2023, sin duda uno de los cortes que más va a triunfar este año es el 'bob mini'. ¿Su seña de identidad? Es elegante y muy fresco, capaz de quitar varios años de encima al instante. Eso sí, el nuevo corte de Irene Rosales se adapta mejor a los cabellos lisos, ya que en los rizados es difícil definir el efecto óptico y perfecto que requiere.

Para conseguir más volumen sin perder el resultado tabla se deben trabajar muy bien las capas internas, manteniendo siempre el corte exterior igualado por toda la cabeza. Por eso Irene Rosales estaba algo nerviosa en la peluquería antes de dar el gran paso.

Pero ojo, si después de ver a Irene Rosales con su nuevo corte te entran ganas de copiarle, debes saber algo: si tu rostro es cuadrado u ovalado, no te lo pienses, es una de las mejores opciones. Si por el contrario es alargado, lo más recomendable es dejar la melena algo más larga y ondularla, para suavizar las facciones. ¡Sigue bajando para ver su resultado!