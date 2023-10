Parece ser que esta practica tiene los días contados. ¿Cuándo va a ser efectivo el horario de invierno en España? ¿Es cierto que el cambio horario perjudica la salud? Te damos la fecha marcada para el cambio de hora en nuestro país y unos tips saludables para impedir que esta modificación horaria pase factura a tu salud.

¿Qué día se hace el cambio al horario de invierno?

Dos veces al año nuestro país hace un ajuste horario, algo que parece ser que tiene fecha límite ya que el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó el pasado mes de marzo las fechas exactas de los cambios de horario hasta 2026, algo que podría interpretarse que octubre de 2026 sería el último cambio de hora que se haría en España, aunque esta posibilidad nota sido confirmada por el Gobierno.

Según las encuestas practicadas por la Comisión Europea, la mayoría de la población europea está a favor de erradicar esta práctica del cambio horario. En España, un 64 % de los encuestados se mostraron afines a acabar la costumbre de hacer los 2 cambios anuales de hora. A pesar de esto, no es tan fácil llegar a un acuerdo dentro de la Unión Europea sobre un horario común dado que hay notables diferencias en cuanto a incidencia solar entre los países. Después de esta consulta pública, en 2028 la Eurocámara decidió no unificar los horarios de los países integrantes por 384 votos en contra y 153 a favor.

El horario de invierno de 2023 en España está estipulado que se realice el último domingo de octubre, es decir, el domingo 29 de octubre tendríamos que retrasar el reloj una hora, a las 03:00 serían las 02:00. La pregunta más frecuente en los cambios de hora es esta: ¿dormimos una hora más? Pues en este caso sí, al menos tendríamos una hora más en nuestro haber dentro de la jornada.

¿Cómo nos afecta el cambio de horario? ¿Afecta más a las mujeres en la menopausia?

En septiembre de 2018 desde la Comisión Europea se comenzaron a cuestionar los cambios de hora de la Unión Europea. Muchos han sido los expertos de la salud que han puesto el grito en el cielo ante esta práctica que consideran perjudicial para el ser humano ya que provoca alteraciones en los ritmos circadianos o reloj biológico, produce desajustes como trastornos del sueño y que incluso puede contribuir a la aparición de ciertas afecciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, depresión y ansiedad.

A nuestro cerebro le gustan las costumbres, la rutina y, cuando hay alguna alteración nos hace ver si disconformidad o malestar con algunos síntomas. Cuando hay un cambio de hora, ya sea sumando o restando, nuestro reloj interno se desregula y podemos sufrir algunos efectos secundarios como fatiga, problemas digestivos o envejecimiento acelerado. Este cambio afecta más a las mujeres y en especial a las mujeres en la menopausia ya que estas presentan una mayor fluctuación hormonal y esto puede afectar a la calidad del sueño y también a su estado de ánimo, exacerbando estos síntomas asociados a la menopausia.

5 consejos para adaptarnos al cambio de hora de forma saludable

Aunque lo normal es que el ser humano se adapte en unos días al nuevo horario, es cierto que con el paso de los años esta capacidad de adaptación se resiente y a partir de los 50 puede dilatarse un poco más. Para poder adaptarnos rápidamente, mantener la energía y minimizar las secuelas que deja el cambio horario podemos emplear varias estrategias que nos harán ganar en salud y bienestar:

Haz una adaptación gradual: Es cierto que en el horario de invierno tenemos una hora más y es más fácil adaptarse que a dormir menos. Sin embargo es importante no desajustar nuestro reloj interno y para ello lo mejor es adaptarnos de manera gradual al nuevo horario, es decir, en esta caso, atrasa un poco tu hora de acostarte unos días antes para que luego puedas abrazar el horario de invierno sin despertarte a una hora muy temprana.

Mantén los horarios: Aunque no tengas sueño o no tengas hambre, mantén tus horarios para poder adaptarte más rápidamente al cambio horario.

No a las siestas: No intentes compensar con siestas si te has despertado demasiado pronto por el cambio horario. Intenta volver a tener una correcta higiene del sueño para que no haya un descontrol aún mayor de los ritmos circadianos.

Más actividad de mañana: Vamos a tener más horas de luz por la mañana por lo que es mucho mejor concentrar toda la actividad en horas de luz y comenzar a disminuirla cuando la tarde empieza a caer.

Haz ejercicio físico: La actividad física va a aumentar los niveles de endorfinas y de energía por lo que es muy recomendable realizar ejercicio durante el día para tener unos buenos niveles de bienestar, tonificar el cuerpo y alejar el cansancio.