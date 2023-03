A todas nos gusta tener un color bonito e uniforme en nuestro cabello (especialmente cuanto vamos cumpliendo años) pero cuando comenzamos a teñir nuestro pelo este necesita unos cuidados especiales para que muestre siempre su mejor versión. Si tienes el pelo teñido y quieres tenerlo impecable apunta bien estos consejos que en revista Semana traemos sólo para ti.

Con estos sencillos consejos para el pelo teñido tu pelo lucirá mejor que nunca

Comienza a usar champus Anfóteros: este tipo de champús son una clase de champús que contienen un tipo de surfactante anfótero, es decir, un agente tensioactivo que puede variar su carga de positiva a negativa dependiendo del pH del medio. Estos champús son diferentes de los champús convencionales que contienen surfactantes catiónicos o aniónicos más agresivos con el Ph de la piel. En pocas palabras, estos champús son respetuosos con el Ph natural de piel y dañarán menos tu cuero cabelludo.

Los champús anfóteros son especialmente útiles para personas con cabello sensible o dañado, ya que son suaves y no causan irritación en el cuero cabelludo. También se usan en champús para bebés (la gran mayoría de estos champús en el mercado), ya que son suaves y no dañan la piel delicada del bebé.

También los champús anfóteros son muy eficaces reduciendo el efecto frizz del pelo, lo que los hace ideales para personas con cabello con tendencia a encresparse. Por eso, se utilizan a menudo en productos para el cuidado del cabello para personas con cabello teñido o tratado químicamente. Ya que son suaves y no eliminan los aceites naturales del cabello.

El cuidado capilar es básico para mantener nuestro pelo saludable y gracias a las mascarillas podremos hidratar en profundidad nuestro cabeallo (ya sea utilizandola una o dos veces por semana) o con los aceites (que pueden ser de uso diario) y sellarán la hidratación y harán que tu pelo se vea más brillante.

No laves tu pelo todos los días. El exceso de lavado puede eliminar el color del cabello y hacer que se desvanezca rápidamente. Trata de lavar el cabello cada dos o tres días. Además de mantener el color del cabello por más tiempo, lavar el cabello con menos frecuencia también puede tener otros beneficios ya que el cuero cabelludo produce aceites naturales que ayudan a mantener el cabello hidratado y saludable. Si lavas tu pelo todos los días, es más probable que elimines estos aceites y que el cabello se vuelva seco y quebradizo.

Un pelo teñido es un pelo mucho más sensible que uno sin decolorar

Evita el calor excesivo: El cabello teñido puede ser más sensible al calor, así que es muy importante evitar el exceso de calor. Evita el uso frecuente de herramientas de peinado con calor como planchas, rizadores y secadores. Si es necesario usar herramientas de calor, asegúrate de usar un protector térmico antes de aplicarlas. También puedes optar por dejar secar el cabello al aire libre o utilizar un secador de cabello en una configuración de calor bajo para minimizar el daño en el cabello.

Por último, descarta el hecho de tener el pelo teñido con tratamientos de alisado permanente (no son compatibles) ya que estos últimos suelen ser muy agresivos para el pelo que ya estará debilitado por el tinte (en especial si hemos tenido que decolorar). En su lugar, prueba formas de alisar tu pelo menos agresivas.

Con estos facilísimos consejos de belleza podrás lucir un pelazo teñido y que tu cabello sufra lo menos posible. ¡Olvídate del frizz y luce tu color como nunca!