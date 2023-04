Con el cabello ocurre como con casi todo en la vida: uno quiere lo que no tiene. Las chicas que lo tienen rizado desearían tenerlo liso como una tabla y aquellas con el pelo lacio ansían unos rizos marcados. Moldear el pelo a nuestro gusto no tiene por qué ser una tarea complicada, pero si no queremos que se estropee por abusar de herramientas de calor, hay ciertos trucos que tienes que conocer. Si tienes el cabello ondulado o liso y quieres que luzca perfecto, en este post te vamos a hablar sobre las ondas y todos las claves que tienes que conocer para conseguirlas sin calor.

El pelo ondulado es súper bonito, pero también pesado, ya que requiere mucho trabajo. Conseguir que las ondas queden definidas y que nuestro pelo no se vea encrespado se nos puede hacer cuesta arriba a veces, pero te vamos a ayudar a lograrlo.

Cómo conseguir un cabello ondulado sin calor

Uno de los trucos más usados (gracias a que se hizo viral en las redes sociales hace un tiempo) es el set de diadema y coleteros de seda. Su uso es bastante simple: antes de irte a la cama, solo tendrás que colocar la diadema sobre tu cabeza y con un peine o con tus propias manos, deberás separar pequeños mechones de cabello, envolviéndolo en las varillas de la diadema. Por último, usa los coleteros para sujetar. Duerme tranquilamente y a la mañana siguiente solo tendrás que quitártelo para contemplar tus ondas marcadas y con volumen.

Los míticos rulos tampoco pueden faltar. Y es que no hay nada como un buen truco de abuela. A nosotras los que más nos gusta es usarlos para la zona del flequillo y en un tamaño grandecito para crear un volumen muy años 70. En esta línea encontramos los rulitos flexibles. En este caso deberás dejar el pelo un poco húmedo tras la ducha, dividirlo por secciones dependiendo de la definición que busques (cuanto más pelo, más suelta quedará la onda). Ve enroscando los mechones desde la mitad del rulo hacia abajo y luego dóblalo un poco para evitar que se deshaga durante la noche. Al día siguiente te levantarás como recién salida de la pelu.

Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre estos productos y varios más con los que conseguirás las ondas de tus sueños. ¡No te lo pierdas!