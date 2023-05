La época de bodas, bautizos y comuniones que tanto nos gusta ha comenzado. Estos meses del año, además de mantenernos ocupadas pensando en las fiestas que vienen, es la época perfecta para lucir nuestra mejor versión. Si bien a la hora de vestir tenemos que prestar especial atención al dresscode según el evento, hay algo que también es muy importante, y es elegir una manicura perfecta. Para conseguirlo, os proponemos el diseño que se acaba de hacer Laura Escanes.

No hay mejor fuente de inspiración que la influencer. La joven ha pasado por el centro de belleza y nos ha traído la idea perfecta para acompañar nuestro look de invitada con una manicura que pega con absolutamente cualquier vestido que hayamos elegido. Y es que en este tipo de eventos nos gusta lucir elegantes y para conseguirlo tenemos que optar por uñas que favorezcan nuestras manos sin ser exageradas. Si aún no ha dado con el tono que buscas, puedes echar un ojo a la que lleva Laura. ¡Quedan muy favorecedoras!

Con la manicura de Laura Escanes serás le reina de cualquier evento

Laura ha apostado por un color rosa pastel y un increíble efecto brillo purpurina. Los tonos rosados son los protagonistas de la temporada de bodas, aportando sofisticación y un toque juvenil, especialmente para eventos formales. Por otro lado, también lleva brillos en la parte superior, toda una apuesta para combinar con los outfits más arrebatadores.

Son todo un acierto tanto en uñas cortas como largas, pero para conseguir un efecto de uña alargada, las expertas en manicuras recomiendan que la forma de la uña sea almendrada o redondeada como las lleva Laura. Si vas a una cita importante, y quieres que tu manicura sea discreta pero coqueta, ¡es tu mejor opción! Además, las uñas alargadas son una de las formas que consiguen estilizar la mano, un diseño de uña preciosa y que no molesta en el día a día. Son sencillas de mantener y solo tienes que acudir al centro de manicura cada 3 semanas, cuando la uña vaya perdiendo color.

No hace falta decir que los tonos rosas claros nunca pasan de moda y combina con todo. Además queda muy femeninos y nos dan un aire muy dulce. ¿Un plus? Resultan especialmente acertadas para verano cuando la piel se nos haya tostado el sol, ya que es un tono que resalta la tez morena de forma natural.