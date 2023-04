La fiebre de la purpurina no cesa y nos ha traído una nueva tendencia de maquillaje que se ha apoderado de nuestras cejas.

Las tendencias cambian y evolucionan a unas velocidades vertiginosas y una de las grandes tendencias esta temporada es la purpurina o el 'glitter'. Esta purpurina ha subido de nuestros labios hasta nuestros ojos y ha llegado, finalmente, hasta nuestras cejas. Ha creado el que promete ser el tip de maquillaje más fuerte y más glam para el buen tiempo: las glitter eyebrows. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo conseguirlo? Pues no dejes de leer.

Conseguir este look beauty es muy (pero muy facil) y te aseguramos que no habrá consejo de belleza que te haga ver más a la moda y que favorezca tanto. Eso sí, hay que hacerlo sutilmente o parecerá que te has maquillado para disfrutar del carnaval.

Las glitter eyebrows harán que tus maquillajes brillen como nunca

Lo primero que tienes que hacer es conseguir un gel fijador de cejas (también te servirá uno transparente que tengas para pestañas) y extender una pequeña cantidad en el dorso de tu mano para aplicarlo directamente con tu dedo sobre la ceja. De esta manera aplicarás una capa muy fina que será suficiente para adherir el glitter.

Utiliza purpurina o glitter de un tamaño muy pequeño y fino ya que la idea de todo esto es que se cree un efecto de brillo muy sutil. Comienza aplicándolo justo en el centro de las cejas y después, con mucho cuidado, distribuyelo hacia los laterales para que no quede tan denso o comprimido en el centro de tu ceja (o sí, depende del efecto que quieras conseguir).

Aplícalo en pequeñas cantidades y se muy sutil con la presión que ejerces sobre tu ceja para evitar que se vea demasiado brillante. Si lo prefieres, puedes combinar diferentes tonalidades de purpurina o incluso mezclarlo con alguna sombra de ojos para darle más profundidad y luminosidad a tus cejas y que combinen a la perfección con el resto de tu maquillaje.

Juega con la cantidad de purpurina para crear diferentes efectos

Recuerda que, al tratarse de un maquillaje con glitter, es importante que te asegures de retirarlo por completo antes de ir a dormir para evitar irritaciones o que toda tu cama se quede llena de purpurina (y que no se vaya nunca).

¡Y listo! Ya tienes las glitter eyebrows más trendy de la temporada. Atrévete a experimentar con diferentes tonos y diseños para personalizar y adaptar tus cejas a tu estilo y lucir radiante en cualquier ocasión. Eso sí, recuerda que en este caso es mejor quedarse corta que pasarse, la idea es conseguir un brillo sutil sin ser demasiado exagerado.

Además de las glitter eyebrows, la purpurina (y los brillos en general) se han convertido en un elemento clave en muchos otros aspectos del mundo de la belleza. Desde sombras de ojos hasta labiales, pasando por iluminadores y eyeliners. El glitter se ha convertido en un must-have para todas aquellas amantes del maquillaje que buscan destacar y brillar con sus looks.

El glitter puede añadir un toque de luminosidad y sofisticación a cualquier maquillaje que nos hagamos. Puedes utilizar desde tonos dorados y plateados hasta los colores más vibrantes e intensos. Las posibilidades son infinitas para un brillo que ha dado el salto a una nueva parte de nuestro rostro.

¿Estas preparada para abrazar los brillos y dejarte deslumbrar por la nueva tendencia de maquillaje? ¿Te atreves a probar el maquillaje más viral (y brillante) de la temporada? Siguiendo estos fáciles consejos tus maquillajes brillarán como nunca antes.