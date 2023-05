Cada vez estamos más y más cerca del verano. De hecho, solo quedan cuatro martes más para que de comienzo la nueva estación. ¿Esto qué significa? Que a todas nos entran las prisas por vernos mejor en tiempo récord. Hay quienes se apresuran a apuntarse al gimnasio para quemar calorías a golpe de elíptica, pero desde luego la mayoría empezamos a cuidar nuestra alimentación al máximo. Eso sí, deshacernos de los kilitos que tanto nos incomodan requiere mucha fuerza de voluntad. Y es que a pesar de que queremos presumir de tipazo en la playa, nos cuesta renunciar a pequeños placeres como el tentempié a media mañana, un pequeño dulce por las tardes, o una copa los fines de semana.

Pero ¡tranquila! Aunque no lo creas, hay algunas tentaciones que te permiten seguir disfrutando mientras te cuidas. ¿Y si te decimos que puedes tomar un cóctel por las noches sin parar de adelgazar? ¿No te lo crees? Pues apunta, porque Jessica Bueno acaba de desvelarnos la receta de un Bloody Mary saludable, una opción perfecta para cualquier cena de entresemana.

La original cena de Jessica Bueno es infalible para llegar a punto al verano

Has pensado en cremas, purés, sopas y hasta batidos healthy. Pero seguro que nunca has imaginado cenar un cóctel, ¿verdad? Nosotras tampoco, pero la modelo ha sido la encargada de revelarnos este gran descubrimiento: un Bloody Mary de ajo negro que no aporta casi calorías y que te salvará cuando te entre la ansiedad por cenar algo rico.

¿Qué ingredientes contiene? Tomate de pera, ajo negro, lima, vinagre de manzana, albahaca, pimienta negra molida, sal del Himalaya, tabasco chipotle, salsa de soja tamari y agua.

Para elaborar este cóctel solo tienes que hacer un zumo con los tomates. Después, pela los dientes de ajo negro, córtalos en tiras finas y reserva. En un bol mezcla el zumo de tomate con todos los ingredientes restantes de la receta y remueve bien para que se mezclen los sabores. Por último, vierte la mezcla en un vaso y pon dentro 4 o 5 tiras de ajo negro.

Esta original cena te va a encantar, porque el ajo negro le aporta al plato sabores a regaliz y unos aromas tostados y amargos deliciosos. Además, como no lleva alcohol y tiene un punto picante, lograrás activar tu metabolismo. Y es que la capsaicina es un químico que se encuentra en el picante y que duplica el gasto calórico varias horas después de su ingesta. Al unirse a los receptores nerviosos, esta sustancia envía señales al cerebro para quemar grasa, lo que puede hacer que pierdas hasta 100 calorías más al día. ¿Necesitas más motivos para probar este saludable cóctel ya?