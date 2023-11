Las compras beauty esenciales del Black Friday en Primor

3 de 7

Una base de maquillaje de calidad puede hacer una gran diferencia en tu aspecto. La base de maquillaje Even Better Clinical™ de Clinique no solo iguala el tono de la piel, sino que también ofrece protección solar SPF20. Está formulada con ácido hialurónico, ácido salicílico y vitamina C, por lo que conseguirás un extra de hidratación, prevenir las manchas solares y dirás adiós a la grasa y a los puntos negros.