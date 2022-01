El pasado 27 de diciembre dio a luz a su segundo hijo, pero Laura Matamoros no ha tardado nada en retomar su actividad como influencer y ha empezado con sus básicos de belleza. La joven se ha puesto inmediatamente manos a la obra para ponerse en forma y recuperarse tras el parto, y, aunque parece que todavía es pronto para comenzar con el ejercicio (al menos no nos ha mostrado que haya vuelto al gimnasio y a su entrenador personal), lo que no ha descuidado nada es la rutina beauty diaria, para estar perfecta de la cabeza a los pies.

Laura nos ha enseñado los productos con los que se ha cuidado durante el embarazo para evitar las estrías e hidratar bien su piel para no perder la elasticidad, o el champú que ha utilizado para combatir el exceso de grasa de su pelo en esos nueve meses. Pero también nos ha contado cuáles son los imprescindibles con los que se cuida día a día… Y algunos son auténticos best sellers del mundo de la cosmética, que tú también debes tener muy en cuenta.

Los básicos de belleza en el neceser de Laura Matamoros

Uno de los esenciales de Laura Matamoros, y también de millones de mujeres en todo el mundo es el Advanced Night Repair de Estée Lauder, un suero reparador, del que se vende una unidad cada ocho minutos en el mundo. Es un clásico del mundo de la cosmética, apareció 1982 y con él se comenzó a hablar de la reparación de la piel frente a las agresiones medioambientales y el paso de los años, porque fue el primero en incluir entre sus ingredientes el ácido hialurónico. Desde entonces se ha reformulado en varias ocasiones.

Otro producto exclusivo del neceser de Laura es su contorno de ojos de La Mer, una de las firmas de alta gama cosmética, que trata en profundidad la delicada piel de esa zona, combatiendo las arrugas de expresión y las ojeras.

Junto con los ojos, las labios es otra de las zonas del rostro a la que hay que prestar especial atención, sobre todo en esta época del año, en la que se resecan con más facilidad. La influencer tiene claro que el mejor producto para hidratarlos es Pure Color Envy Nighttime Rescue Lip de Estée Lauder, una aceite que calma y deja los labios más suaves.

Laura también confiesa su perfume favorito: Byredo Palermo, una fragancia que se lanzó en 2010 con Notas de Salida petit grain, cítricos y bergamota; Notas de Corazón, almizcle y rosa y la Nota de Fondo, almizcle ambreta.

Una vida muy activa

Aunque con dos niños pequeños en casa, hay momentos que la influencer está desbordada, no quiere dejar su vida anterior. Por eso ya la hemos visto disfrutar en familia de unos días en la nieve en Baqueira Beret, salir a comer y acudir a sus centros estéticos de confianza para ponerse a tono.