En los últimos años, la tendencia del peinado "baby hairs" con gomina ha arrasado tanto en las redes sociales como en las red carpets. Con su aspecto elegante y pulido, no es difícil entender por qué se ha hecho tan popular. Esta tendencia consiste en utilizar gel para esculpir y definir los pelitos que enmarcan el nacimiento del pelo y las sienes. El resultado es un look nítido y limpio que añade un toque de sofisticación a cualquier peinado.

Los orígenes de la tendencia de los baby hairs con gomina se remontan a los años 90, cuando muchas mujeres empezaron a usar gomina para controlar y moldear su cabello. Esto era especialmente popular entre las mujeres afroamericanas, que usaban gel para crear bordes definidos y coletas elegantes. Con el tiempo, esta tendencia ha evolucionado hasta incluir estilos más complejos, como trenzas y giros, y se ha convertido en un elemento básico en el mundo de la belleza.

Utiliza un gel ligero para crear tus baby hairs

La clave para conseguir el look "baby hairs with gel" es empezar con el pelo recién lavado e hidratado. Así te asegurarás de que el gel tenga una superficie lisa a la que adherirse, lo que dará como resultado un acabado perfecto. Para empezar, separa el pelo en el estilo deseado y aplica una pequeña cantidad de gel en la punta de los dedos. A continuación, extiende suavemente la gomina sobre los pelitos, asegurándote de cubrir cada mechón y darles la forma deseada. Es importante dar pequeños toques, ya que demasiado gel puede hacer que el pelo se vuelva "crujiente" o escamoso. Algunas usan para peinarlo un pequeño cepillo de dientes para controlar los pequeños mechones.

Hay varios tipos diferentes de geles que se pueden utilizar para conseguir el look "baby hairs with gel". Algunas de las opciones más populares son los geles de control de bordes, diseñados específicamente para sujetar y controlar los baby hairs, y los geles ligeros y sin alcohol, que no resecan el pelo ni lo dañan. Es importante elegir un gel adecuado para tu tipo y textura de pelo, ya que esto afectará al resultado final.

Utiliza un pequeño cepillo de dientes y gomina para crear este efecto

Una vez aplicado el gel, utiliza un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes para alisar y dar forma a los pelitos. Este paso es crucial para conseguir la perfección de las curvas que caracteriza la tendencia de los baby hairs con gel. Utiliza movimientos suaves y ascendentes para alisar el pelo y crear una línea definida. Evita presionar demasiado, ya que el pelo podría encresparse o romperse.

Las mujeres con el pelo rizado pueden usar gomina extra fuerte para crear rizos y ondas definidos, mientras que las que tienen el pelo liso pueden utilizar unas tenacillas para crear ese efecto de ondas al agua en el resto del pelo para combinar esta tendencia con un look años 20. Sea cual sea tu tipo de cabello, hay una forma de incorporar la tendencia de los baby hairs con gomina a tu rutina de belleza.

En conclusión, la tendencia de los baby hairs se ha convertido en un básico en el mundo de la belleza y es una forma versátil y elegante de añadir un aire distinto a cualquier look. Puedes usarlas en look casual con una coleta, unas trenzas. Pero si quieres añadir un toque atrevido a tu estilo, la tendencia de los baby hairs con gomina es un must. Así que coge tu gomina y prepárate para crear el peinado perfecto de bebé con gomina.