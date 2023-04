No dejes que los errores de maquillaje arruinen tu verano, descubre cómo evitarlos y luce radiante en todo momento.

Llegan por fin los meses estivales de viajes, playa y piscina, y nuestra rutina de maquillaje cambia por completo (o debería). Ya que la forma de maquillarte e incluso los productos que utilizas no pueden ser los mismos que en los meses fríos. ¿Por qué? Quédate y descubre cómo evitar los errores que están arruinando tu maquillaje en verano.

Es normal que siempre queramos estar guapas y preparadas para todas nuestras escapadas veraniegas, sin embargo hay que tener siempre presente los errores de maquillaje que cometemos en verano sin darnos cuenta para poder así ponerles remedio.

El primer error que solemos cometer (y que es el que tiene una solución más obvia) es no utilizar productos waterproof (resistentes al agua) en nuestra rutina de maquillaje veraniega. Si no utilizas este tipo de maquillaje en verano es muy probable que se este se disperse y manche tu rostro, ya no solo con el agua de la piscina o la playa sino con tu propio sudor.

Descubre los errores más comunes que cometemos con nuestro maquillaje de verano

El siguiente error que muchas solemos cometer es utilizar la misma base que usamos en invierno en verano. Hay que ser consciente que a medida que pasa el año (aunque no queramos) cogemos al menos un poco de color. Por lo que si utilizas la misma base en agosto que en diciembre es muy probable que cree un aspecto un tanto extraña sobre tu rostro e incluso de la sensación de que estás pálida. ¿El remedio? Adquirir una base con tan solo un tono más oscura que la que usas habitualmente en invierno y reservarla para los meses de calor. Consejo extra: intenta que esta base para verano sea lo más ligera posible y no olvides difuminarla bien en tu cuello para evitar el temido 'efecto máscara'.

En vez de bases utiliza otros productos como la CC cream que aportará un toque de color a tu rostro y uniformidad a tu piel mientras sigues hidratando y protegiendo tu cutis.

No utilices demasiados productos en verano, eso sólo conseguirá que tu piel no transpire bien y que parezca que se te derrite la cara.En su lugar, utiliza productos más ligeros, como cremas hidratantes con color, hidratantes en gel o polvos matificantes para controlar los brillos y dejar la piel más libre y radiante durante todo el verano.

y deja a tu piel más libre estos meses.

Otro error muy común en verano es no proteger adecuadamente la piel del sol. Es importante utilizar un protector solar con un factor de protección alto y replicarlo cada dos horas o después de cada baño para evitar quemaduras solares y daño en la piel a largo plazo.

No olvides utilizar el protector solar todos los días

Además, es recomendable utilizar productos con ingredientes hidratantes para compensar la pérdida de agua y mantener la piel hidratada en todo momento. Los labios y el contorno de ojos también necesitan atención especial, por lo que se aconseja utilizar bálsamos labiales y cremas hidratantes específicas para estas zonas.

Por último (y aunque pueda resultar un poco obvio) es importante no olvidar la limpieza facial diaria para evitar que los poros se obstruyan y aparezcan granitos y puntos negros. Utiliza productos suaves y refrescantes para mantener la piel limpia y fresca durante todo el verano.

¡Y ya está! Con estos sencillos consejos estarás radiante hasta la llegada del otoño en todo momento. Tu maquillaje aguantará, Sol, mar y piscina.

¡De nada!