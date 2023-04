Alexia Rivas cuida mucho su imagen, y más aún desde que trabaja en televisión. La periodista no se deja nada al azar. Así, la colaboradora televisiva ha visitado un centro de belleza para retocarse las cejas y potenciar su mirada. ¿Qué se ha hecho? Un laminado de cejas, un tratamiento al que se ha sometido por primera vez y con el que parece estar encantada.

El laminado de cejas consigue un efecto semipermanente de ceja peinada. Así sus cejas se ven arregladas, como si acabara de peinarlas con un cepillo y como si las hubiera fijado con gel. La ventaja es que ya NO tiene que hacer, todos los días, estos pasos en casa, porque gracias a esta técnica mantendrá la forma durante semanas.

¿Qué es el laminado de cejas que se ha hecho Alexia Rivas?

Las cejas son una de las partes del rostro más importantes. Y es que aunque parezca que pasan desapercibidas, son vitales para dar profundidad a la mirada. Por eso, muchas son las famosas que han estado probado nuevos tratamientos para poner a punto sus cejas. La última ha sido Alexia Rivas que nos ha vuelto a recordar que el laminado es la alternativa perfecta para mantener las cejas bonitas, más gruesas y siempre arreglas, sin tener que perder tiempo a diario frente al espejo. Y es que el resultado profesional ayuda a que se vean fijas y rellenas 24/7.

Pero, ¿cómo qué es exactamente el lamiado de cejas? Es un tratamiento semipermanente que se hace directamente sobre el vello de la ceja y logra un efecto de ceja “peinada” hacia arriba, alisando y reblandeciendo el pelo más rebelde. Se hace en varios pasos y con productos químicos que no agreden ni el pelo, ni la piel. Por lo tanto estamos hablando de una técnica cosmética no invasiva y, por supuesto, indolora.

Otra de sus grandes ventajas es que no requiere de mucho tiempo porque su puesta a punto dura alrededor de 45 minutos. También es posible, si se quiere, completar con el tinte de cejas para un resultado más pronunciado. El efecto dura de 4 y 8 semanas dependiendo del grosor y calidad del pelo. ¿Lo mejor? Los cuidados posteriores son sencillos, no se deben mojar la zona en las 24 horas siguientes al tratamiento y basta con mantenerlas hidratadas y nutridas. Para ello Alexia tiene que usar cualquier aceite facial para cejas. Esto solo requiere añadir en nuestro ritual de belleza diario un paso más, por lo que no conlleva mucho esfuerzo.

¿Quién puede realizarse el laminado? Cualquier persona, pero queda realmente bien en aquellos casos de pelos más rebeldes que van en diferentes direcciones o, en cejas con escasez de pelo. También está indicada para aquellas personas que tienen el vello muy fino y claro.

El laminado de cejas NO es lo mismo que el microblading. Te explicamos las diferencias

El microblading es una técnica de pigmentación superficial, es como una especie de tatuaje 'semipermanente' que se va borrando con el paso del tiempo y que necesita retoques de vez en cuando porque va desapareciendo y perdiendo intensidad con el paso de las semanas.

Es un procedimiento un poco más agresivo para la piel que el laminado. De hecho, los dermatólogos aconsejan evitarlo en aquellos casos en los que haya patologías cutáneas, como por ejemplo dermatitis alérgica o psoriasis. También está indicado para cejas poco pobladas o mal definidas y el proceso se hace con microcortes en la piel, por los cuales se depositan las partículas de pigmento.