Paula Echevarría y Miguel Torres son una de las parejas más estables y consolidados del panorama celebrity. En los 5 años que llevan de novios, pocas o ningunas son las crisis que se les han conocido. Sin embargo, parece que hay un punto de fricción entre ambos que más que preocupante es anecdótico. Y es que según ha revelado la asturiana, el futbolista le hace cenas románticas, de vez en cuando, pero con una condición, tienen que ver el fútbol juntos. Recordemos que Miguel fue jugador de fútbol para el Málaga y, desde que se retiró en el 2020 ha sido entrenador del equipo juvenil de la División de Honor del Rayo Majadahonda y comentarista de La Liga.

Pues bien, aunque Paula no es muy aficionada al fútbol, sí que está acostumbrada a ver algunos partidos con su chico. "Es un 10 en cena romántica pero... hay que ver El Madrid", dice con humor la actriz mientras nos enseña el plato en cuestión. Y es que lejos de compartir esa pasión por el deporte, sí que disfrutan de la comida y, sobre todo, de la comida sana.

Parece que la gastronomía sería uno de los principales puntos fuertes de la pareja. Y es que la propia Paula nos ha contado en más de una ocasión que le apasiona comer, pero que procura cuidar sus menús al máximo para mantenerse en forma. Hay que recordar que la actriz ganó bastante peso durante su último embarazo, concretamente más de 25 kilos, y desde entonces ha hecho tanto dieta como ejercicio. "Me lo tuve que tomar en serio. Si esperas que el tiempo lo cure todo, no va a pasar", dijo en su momento. Y no ha dejado de lado sus buenos hábitos. Por eso, su cena de hoy queremos dejarte su cena sana y fácil para no engordar por la noche: Huevos al plato con guisantes y tacos de jamón.

Paula Echevarría nos da una idea para una cena sana y fácil para cenar correctamente

Cómo has podido ver en la imagen, la cena de Paula Echevarría incluye guisantes, huevo a la plancha y trocitos de jamón.

Basándonos en esto y siguiendo un poco la filosofía de los expertos en nutrición, pensamos que su receta sana es ideal porque cuenta con una combinación de verduras y proteína animal y vegetal, que seguro que te sirve de inspiración. Es una propuesta apetecible, fácil de hacer y rápida, ¡así que toma nota! El pan puede ser una opción estupenda para añadir si se opta por su versión integral o de cereales. También puedes incluir una ración de fruta (no temas comer una pieza de fruta por la noche porque NO engorda, es un mito).

Los huevos al plato con guisantes es una receta muy fácil. La cena perfecta que nos aporta fibra, vitaminas y fibra. Además es una buena opción para evitar la sensación de pesadez que nos dificulta el sueño, pues es una receta ligera, todo dependiendo también de las cantidades.

¿Por qué es tan bueno comer guisantes?

Los guisantes son una increíble fuente de proteína vegetal, también tienen muchos minerales así como vitamina A, C y K. Son ideales para perder peso porque tienen un bajo índice calórico y una cantidad casi inexistente de grasa. Y también contiene dos antioxidantes (alfacaroteno y betacaroteno) muy recomendables para la salud de nuestros ojos, piel y mucosas. ¿Un plus? Ayudan a prevenir enfermedades del corazón gracias a la luteína que contienen.