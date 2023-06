Si no dejas de luchar contra los poros dilatados y el acné y sueñas con una piel suave y radiante, ha llegado el momento de conocer el secreto de Sofía Suescun. En este artículo, te presentamos la crema hidratante y anti-imperfecciones que ha conquistado a la influencer y a numerosas personas en su eterna búsqueda de una piel impecable. Descubre cómo este innovador tratamiento puede ayudarte a mejorar el aspecto de los poros dilatados y la textura de tu piel de manera efectiva y duradera. Además de descubrirte su producto estrella, te traemos algunas alternativas que debes conocer si quieres reducir la apariencia de tus poros.

Que no os engañen, los poros no aparecen y desaparecen. En todo caso, lo que podemos hacer para mejorar el aspecto de nuestro cutis es mantener los poros limpios, controlar la producción de sebo y usar exfoliantes químicos que erosionen poco a poco la primera capa de nuestra piel. No obstante, existen algunos productos que nos pueden llegar a ayudar para reducir su visibilidad, o a mantener una piel impoluta y sin grasa.

Sofía Suescun combina dos productos para reducir el acné y la visibilidad de los poros

El poder de Acnexpert Solution de Lullage radica en su combinación de ingredientes clave. La fórmula incluye niacinamina, esencial para regular el exceso de sebo y reducir la apariencia de los poros; la betaína, que mejora la barrera defensiva de la piel mientras que sus propiedades hidratantes mantienen el cutis fresco y nutrido; el mirto limón, es un ingrediente básico entre las cremas que hacen frente al acné; la centella asiática, y su poder de reducir rojeces y calmar la piel sensible; el trébol rojo, etc. Pero esta crema- gel de textura ligera no se limita solo a reducir la visibilidad de los poros dilatados. También ayuda a combatir otras imperfecciones comunes, como las marcas de acné y las irregularidades en la textura de la piel. Su acción suave pero efectiva promueve la renovación celular, dejando tu piel más suave, lisa y revitalizada.

Por otro lado, la hija de Maite Galdeano ha apostado por la crema hidratante y matificante Purexpert de Lullage. Esta es la opción perfecta llevar en el bolso o el neceser durante todo el verano, pues ayuda a mantener la piel hidratada y con un acabado mate. ¿Odias la textura oleosa y los brillos? Esta será tu mejor aliada.

Descubre en la galería nuestra selección de productos para mejorar el aspecto de nuestros poros y seboregular nuestra piel.