La vitamina C es mundialmente conocida por sus múltiples beneficios para la piel, como la reducción de las manchas oscuras, la mejora de la luminosidad y la estimulación de la producción de colágeno. Sin embargo, algunas mujeres pueden experimentar irritación o sensibilidad al utilizar vitamina C en su forma más pura. Si tu piel no ha reaccionado favorablemente a la vitamina C convencional, no te preocupes, hay alternativas que pueden ser igualmente efectivas y mucho menos irritantes para ti. En este artículo, te enseñaremos cómo introducir la vitamina C a tu rutina de belleza utilizando derivados más suaves que serán más tolerables para tu piel.

Ácido Ascórbico de Etilo: Este es un derivado de la vitamina C. Es conocido por su estabilidad y capacidad para penetrar en las capas más profundas de la piel. A diferencia de la vitamina C pura, este ácido es mucho menos propenso a causar irritación y puede ayudar a aclarar las manchas oscuras y mejorar la apariencia general de la piel.

Otro derivado específicamente formulado para las pieles más sensibles es el Ascorbyl Glucoside. Este derivado es muy suave y adecuado para pieles sensibles. Se convierte en vitamina C pura una vez que entra en contacto con las enzimas de la piel, lo que lo hace menos propenso a causar irritación. El Ascorbyl Glucoside puede ayudar a reducir la hiperpigmentación y mejorar la luminosidad de la piel.

El último derivado de la Vitamina C es el Ascorbil fosfato de sodio. Este compuesto es altamente estable y se descompone gradualmente en vitamina C pura en la piel. Es menos ácido y, por lo tanto, menos irritante que la vitamina C convencional. El Magnesium Ascorbyl Phosphate puede ayudar a reducir los signos del envejecimiento, como las arrugas y las líneas de expresión.

Gracias a estos tres derivados podrás introducir finalmente la vitamina C a tu rutina de belleza de una forma segura y respetuosa con tu piel.

