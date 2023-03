Aprende a hacerte el maquillaje más luminoso del momento: los 'halo' eyes

Ya está aquí la nueva tendencia de maquillaje, siguiendo el camino de los ahumados de ojos y la tendencia de los maquillajes metalizados actualmente ha surgido la tendencia de los Halo eyes.

La palabra Halo viene del inglés y significa aureola. Este tipo de maquillaje busca crear profundidad en la mirada. Esta tendencia de make up intenta mezclar algunas de las tendencias que más fuerte están pegando en el mundo de la belleza. Los ahumados pero en tonos mate y aplicar sombras más brillantes con efectos metálicos o purpurina. Se trata de un look beauty muy glamuroso y elegante para una fiesta o evento de noche.

¿Cómo consigo el maquillaje halo perfecto?

Lo primero que vamos a hacer es, utilizando un producto en polvo o en crema, vamos a crear profundidad en nuestros ojos con una sombra oscura. Lo aplicaremos en la zona del lagrimal y en la comisura de los ojos. Después lo difuminaremos con una brocha dejando el espacio del centro de nuestro parpado vacío. Con esto, enmarcaremos nuestro ojo y lo dejaremos fijo para aplicar la parte más brillante del maquillaje. Si lo alargas un poco conseguirás un extra en tu maquillaje y te aportará ese efecto lifting tan favorecedor.

El segundo paso es aplicar otro color un poco más claro que el anterior pero que esté dentro de la misma gama cromática. Por ejemplo si para el primer paso hemos utilizado un color negro podemos utilizar un marrón para crear una base en tonos tierra (muy de moda actualmente entre las celebrities) y lo mezclaremos bien (difuminando con la brocha) para que quede un maquillaje uniforme.

El tercer paso es unir (muy sutilmente) la parte del lagrimal con la comisura de los ojos y enmarcar la zona vacía en la que aplicaremos el brillo en el siguiente paso.

El cuarto paso y ya centrándonos en la parte central del ojo aplicaremos una sombra liquida metalizada o de purpurina (a tu elección)

El quinto paso es aplicar nuestra mascara de pestañas favorita para atraer la máxima atención a la zona de nuestros ojos y arreglarnos las cejas para enmarcar el bonito maquillaje que has conseguido.

Este maquillaje imita el brillo de la luna con su aureola

Este maquillaje simula el halo o aureola de la luna entonces guíate por esta imagen en tu cabeza para crear tu versión de este maquillaje. En resumen, y simplificando lo anteriormente contado, este maquillaje se basa sencillamente en iluminar el centro del parpado con una sombra metalizada y ahumar las comisuras de los ojos.

En el maquillaje (y en el mundo de la belleza en general) no existen unas normas inamovibles sobre lo que puedes o no hacer. Esta tendencia evoluciona y adáptala a los colores o los productos que te hagan sentir cómoda y segura con tu look. Puedes variar con los colores. La intensidad del ahumado o los brillos, todo esta permitido para que brilles con luz propia con el que es el maquillaje del momento.

Este maquillaje ya lo han lucido famosas del calibre de: Ana Mena, Lady Gaga, Natasha Lyonne o Aitana.

Desde la revista Semana os invitamos a probar las nuevas técnicas de maquillaje y a intentar integrarlas en vuestras rutinas, descubriréis nuevas facetas de vuestra personalidad y sorprenderéis a vuestras amigas y familiares en el próximo evento al que asistáis. ¡Saca el máximo provecho a tu brillo personal con la tendencia de moda de maquillaje: los halo eyes!