A veces nos apetece hacernos un cambio de look pero no sabemos muy bien por donde empezar. ¿Nos cortamos la melena? ¿Nos dejamos flequillo? ¿Apostamos por las mechas más tendencia? ¿Oscurecemos nuestro pelo? ¿Elegimos un tono más claro al que solemos llevar? Hay un sinfín de técnicas y novedades para darle un aire renovado a nuestra melena. Solo falta elegir qué nos apetece hacernos o, como es el caso de Anna Ferrer, dejarlo completamente al azar. La hija de Paz Padilla no tenía muy claro qué cambio de imagen hacerse y ha decidido acudir a su peluquería de confianza y hacer un challenge muy de moda en Instagram. Mientras la influencer estaba con los ojos cerrados, su peluquero iba mostrando carteles con diferentes tendencias y ella elegía qué iba a hacerse. ¿El resultado? Flequillo, una melena más oscura y peinada a ondas.

Anna Ferrer es una gran fanática de los cambios de looks y sobre todo de los rubios. Ha apostado por los ceniza, los dorados e incluso por un rubio champán. Sin embargo, tras pasar por la peluquería su resultado ahora es mucho más natural. La influencer ha apostado por un tono mucho más oscuro al que le han añadido unos reflejos rubios que aporta esos puntos de luz que dulcifica las facciones del rostro. Los expertos coloristas recomiendan un rubio oscuro con reflejos dorados para aquellas personas que quieran cambiar de imagen sin grandes quebraderos de cabeza, ya que al ser un tono más natural requiere de un menor mantenimiento.

Anna Ferrer ha apostado por el flequillo que más favorece

La hija de Paz Padilla quería renovar su imagen y lo ha hecho gracias a un flequillo largo con el que consigue dar dimensión a su melena. Anna Ferrer le ha querido dar una oportunidad al flequillo en su versión larga, desfilada, ligera y abierta, que casa perfectamente con su melena long bob y capeada en las puntas. Este tipo de flequillos está definido con los lados con una longitud que se va alargando gradualmente simulando fusionarse con la melena. Una apuesta segura si quieres cambiar de aires pero no quieres un cambio muy radical, ya que con el peinado podrás jugar a darle más protagonismo o restárselo.