Si hay una influencer en este país que se atreve con absolutamente todo y nos sorprende cada poco tiempo con sus cambios de look, esa es Anita Matamoros. Hace algunos años la hija de Makoke presumía de una larguísima melena rubia, pero de un día para otro se pasó al castaño. Y ojo, porque más tarde se aventuró a probar el color rosa y hasta se lanzó a llevar su cabello en dos colores diferentes: la mitad superior de su base natural y la mitad inferior totalmente decolorada en un rubio blanco nórdico.

Lo cierto es que no hay duda de que a la hermana de Laura Matamoros le gusta arriesgar con su pelo. Y de hecho, ahora ha vuelto a dejarnos con la boca abierta tras su última visita al salón de peluquería. Anita ha decidido afrontar el otoño renovada y ha apostado por el tono tendencia de esta temporada: el Ginger.

Anita Matamoros cambia radicalmente de look y se atreve con el pelirrojo más natural

En cuanto nos adentramos de lleno en la época otoñal, son muchas las famosas que aprovechan para darle un nuevo aire a su melena. Eso sí, como cada año, hay tendencias en coloración que se imponen. Y este 2023 el pelirrojo en su versión más rebelde reina por encima de todas las demás.

Ya han pasado algunos meses desde que advertimos de que el spicy cinnamon (canela picante) se iba a postular como el tono más buscado entre las valientes. Pero también el Ginger, una versión todavía más luminosa del pelirrojo efecto natural. Kendall Jenner fue una de las primeras en atreverse con él. Le siguieron Andrea Duro, Laura Escanes y María Fernández-Rubíes. ¡Pero espera! Porque la última en sorprendernos ha sido Anita Matamoros, que está encantada con el resultado de su nueva melena. ¿Quieres ver su cambio de look al completo? ¡Dale al play!

"Es de los cambios más guays que me he hecho. De los que más diferente me veo. Me alucina", afirmaba emocionada la hija de Kiko Matamoros tras pasar por las manos de su estilista. Y es que como ella misma ha reconocido, le encanta jugar con su identidad.

El tono Ginger normalmente se consigue a través del reflejo de un tinte o aportando unas mechas matizadas en tonos cobrizos. Pero siempre teniendo en cuenta la base natural, para no dañarla.

Este color de pelo es perfecto para las mujeres con piel clara y ojos azules, como Anita Matamoros, ya que consigue añadir calidez al rostro de inmediato. Además, al ser una tonalidad multidimensional, también proporciona movimiento y ligereza a la melena. Eso sí, para llevarlo bien, el mantenimiento del tinte en la peluquería cada cierto tiempo es fundamental.