Aprovechar los últimos meses del año para estrenar nuevo look es una tradición que muchas famosas siguen. Pero no solo eso, despedir un año y dar la bienvenida a otro también sirve para hacer cambios en nuestra vida y, además de los famosos propósitos que incluyen "comer sano y hacer deporte", no suele fallar un buen cambio de imagen. Ya te contamos cuáles son los cortes que están triunfando este otoño 2023, y te hablamos de que el corte al estilo 'mariposa' que lleva, recién estrenado, Carmen Lomana serán un 'must have' al que muchas van a acabar uniéndose en 2024. Pero ¿y a la hora de elegir color? Anita Matamoros y su último paso por la pulquería tiene la respuesta.

La hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke nos tiene acostumbradas a sus mil cambios de melena pero, esta vez, ha sorprendido, también, con un cambio en el color de sus cejas. Anita se había decantado por la media melena desde hace un tiempo y lo que había hecho últimamente era actualizar el color con diferentes rubios (incluso un día se atrevió con el rosa). Pero parece que la llegada del nuevo año supondrá un antes y un después para ella y ha querido apostarlo todo a un color cobrizo que se parece mucho al que lleva Sara Carbonero.

La 'influencer' se puso en manos de su colorista de confianza. Ella mima ha explicado cómo se ha sentido con esta experiencia. Ya que es la primera vez que se ha atrevido a teñirse las cejas. Lo ha hecho también en un color cobrizo a juego con su pelo. La joven apostó por este todo de moda súper brillante. Un nuevo giro en su look con el que Ana está guapísima ya que es uno de los tonos del año.

Anita Matamoros se ha teñido la melena de color cobrizo (cejas incluidas)

El tono de pelo cobrizo es un color cálido que se encuentra en la familia de los rojos. Suele ser una mezcla de marrón oscuro con matices rojizos o caoba. Los tonos caoba pueden variar desde un rojo más sutil hasta un rojo intenso y vibrante, dependiendo de la intensidad que se desee. Este color puede complementar diferentes tonos de piel y puede ser bastante versátil.

El color cobrizo puede tener un efecto especialmente bonito en mujeres con el cabello rubio, como es el caso de Anita Matamoros. En general, cuando se aplica sobre cabello rubio claro o rubio medio, el color caoba tiende a ser más visible y puede proporcionar un tono rojizo o cobrizo bastante vibrante.

Además, la joven ha decidido teñir las cejas con el mismo color del cabello. Un resultado con el que ha conseguido una apariencia más uniforme y armoniosa. Pero esta tendencia no es nueva. Ya el año pasado famosas como Kim Kardashian o Katy Perry se atrevieron con las cejas decoloradas, una moda que estuvo muy en boga entre finales de los 90 y principios de los 2000. Eso sí, mientras estas celebridades optaron por teñir sus cejas en tonos claros, Anita ha preferido teñirlas del mismo color caoba que su melena, un nuevo estilo que le da mucho 'rollo'.