Anita Matamoros se ha colado en la lista Forbes como una de las mejores influencers del momento. Lo cierto es que la popularidad de la hija de Kiko Matamoros ha crecido como la espuma en los últimos años. A día de hoy es una de las jóvenes más seguidas por sus recomendaciones de belleza y por eso no es de extrañar que la gente quiera saber cuál es la base de maquillaje que usa, la mascara de pestañas con las que resalta su preciosa mirada o las cremas con las que cuida su piel, que está siempre impecable y libre de imperfecciones.

La hija de Makoke ha incluido en su rutina beauty una base de maquillaje de larga duración, que aguanta hasta 35 horas, compuesta por ácido hialurónico, un 2% de niacinamida y vitamina E para impulsar la hidratación de la piel. La joven se ha realizado una prueba para ver cómo queda el producto en su piel. En él examinamos su óptima cobertura y sensación ligera, así como la luminosidad que deja en la piel. Y, por la buena cara que tiene, deducimos que se funde rápidamente con la piel.

“¿Notáis lo bien que tengo la cara? Esto es gracias mi nueva base de maquillaje. Este producto lo tiene todo: combina la alta cobertura con una textura tan ligera que parece que no llevo nada encima. Ya sabéis que yo no soy de bases, pero esta me ha robado el corazón". explica. ¿Un plus? Es resistente al sudor, al calor y a la humedad: con SPF 20 y fórmula vegana. ¿Quién da más por solo 9 euros?

El secreto beauty de Anita Matamoros para conseguir una piel radiante

Si hay algo que, además de sus looks, envidiamos de Anita Matamoros es sin duda su piel blanquita y radiante. De hecho la hija de Kiko Matamoros tiene muy claro que para mantenerla siempre perfecta utilizar los cosméticos más adecuados. Sobre esto ha decidido contras cuál es su base de maquillaje favorita. Y esta vez se trata de una recomendación súper económica. Sí, como lo lees, se trata de una opción cubriendo que queda muy natural en a piel, y dura todo el día.

Nosotras ya estamos ansiosas por probarlo y ver sus resultados en nuestra piel ¿Y tú? ¿Te animas?