Anabel Pantoja cambia de look: dice adiós a su melena XL y estrena un 'bob' cóncavo que nos chifla

"Nunca voy a la peluquería, siempre me cortan el pelo en cualquier evento o en casa. Necesitaba venir, y después de muchos años mimar y cuidar la melena", escribía hace unas horas Anabel Pantoja como pie de foto de varias instantáneas donde nos enseña el proceso de cambio por el que ha pasado para conseguir su nueva imagen. La sobrina de Isabel Pantoja ha querido sumarse a una de las tendencias capilares que arrasan en este momento, y se ha sometido un cambio de look. Esta vez se ha cortado la melena al estilo 'bob' al igual que otras famosas como Vicky Martín Berrocal.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame', visiblemente nerviosa, ha cortado su melena 'por lo sano' y el resultado es brutal. Asimismo, tras este gran paso que ha dado en su estilo, Anabel opinaba sobre el resultado. "No sé si me arrepentiré después de que me haya crecido tanto el pelo, pero cuando salí de 'Supervivientes' estaba tan mona con el pelo corto".

No es la primera vez que vemos a la sobrina de Isabel Pantoja con el pelo corto. Pero sí coincidimos todas en que está espectacular. Lleva el corte 'bob' más clásico de todos: ni demasiado corto, ni demasiado largo, justo por encima del hombro y con la raya en medio. Este corte, uno de los más actuales y en tendencia para cualquier franja de edad, destaca por ser cómodo y súper favorecedor.

El corte bob cóncavo de Anabel Pantoja

En pocos minutos, Anabel Pantoja parece haberse quitado varios 'años de encima', aunque no es la primera vez que toma una decisión tan drástica sobre su cabello. Ya en ‘Supervivientes’ se cortó el pelo por encima del hombro por una prueba de recompensa, a cambio de una hamburguesa. Pues bien, aunque de aquel día ha pasado más de un año y medio, parece que le ha cogido el gusto y no ha dudado en repetir. Eso sí, esta vez lleva el corte 'bob' cóncavo que es tendencia. ¿En qué se diferencia del estilo tradicional? En la forma redondeada del mismo.

El corte de pelo 'bob' cóncavo es una variante moderna del corte de pelo bob clásico. En este estilo, el cabello se corta más corto en la parte trasera y va aumentando gradualmente en longitud hacia la parte delantera.

La característica principal es que el cabello en la nuca está más corto que en los lados, lo que crea una forma cóncava o en pendiente hacia adelante. Es cierto que le sienta de maravilla, pero al no llevar flequillo y al optar por línea tan marcada se pueden endurecer un poco las facciones. Pero se puede suavizar con alguna técnica de coloración como el 'hair contouring', por ejemplo.

El corte de pelo 'bob' puede ser una excelente opción para rejuvenecer

Este corte es perfecto a los 20 y a los 50 también. Ayuda a definir el óvalo fácil. Es decir, es ideal para destacar los pómulos y la mandíbula, lo que puede crear una apariencia más estructurada y juvenil. Por lo general, el 'bob' es un corte de cabello de fácil mantenimiento, lo que permite un aspecto fresco y arreglado con poco esfuerzo. Esto puede ayudar a transmitir una imagen más juvenil y enérgica. Para que sea más elegante y sofisticado, mejor un acabado liso, y si lo que buscamos es un toque más salvaje y desenfadado, mejor peinarlo por un acabado más ondulado.

Dependiendo de la variante del 'bob' (como el cóncavo de Anabel Pantoja o el asimétrico), se puede lograr volumen y textura que pueden rejuvenecer la apariencia, agregando movimiento y vitalidad al cabello. Además, dependiendo de la longitud y la forma, puede crear un efecto de "lifting" visual, haciendo que el rostro parezca más fresco y joven.