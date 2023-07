La tendencia del "skin icing" ha ganado popularidad en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel en los últimos tiempos. Esta técnica consiste en aplicar hielo o agua fría sobre la piel para obtener beneficios refrescantes y revitalizantes. Algunos de los beneficios que se le atribuyen al skin icing incluyen: reducir la visibilidad de los poros, mejorar la inflamación de la piel, el aumento de la circulación sanguínea y la estimulación de la producción de colágeno. Pero esta técnica también puede ser peligrosa para la piel. Por eso, hoy, Ana Obregón nos ha mostrado su rutina facial inspirada en el efecto frío para tratar el cutis más refrescante del verano. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contamos a continuación. ¡Son sólo tres pasos!

El uso de hielo puede ayudar a calmar y aliviar la piel inflamada, especialmente en casos de acné o irritación. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas contraindicaciones del skin icing que tanto se ha viralizado en redes. No se recomienda para personas con piel extremadamente sensible o propensa a la rosácea, ya que la aplicación de frío intenso podría empeorar estas condiciones. Asimismo, es esencial evitar aplicar hielo directamente sobre la piel durante períodos prolongados, ya que puede provocar quemaduras por frío. Siempre es aconsejable buscar la orientación de un dermatólogo antes de probar nuevas tendencias o técnicas de cuidado de la piel. No obstante, hoy te traemos una alternativa segura y que cambiará tu forma de ver la rutina facial esta temporada.

Ana Obregón nos muestra los tres pasos de su rutina facial con efecto frío

El primer paso de la rutina de Ana Obregon es aplicar una ampolla facial de la nueva gama de La Cabine. Estas ampollas tienen como ingrediente principal el agua de glaciar y un complejo que produce un efecto lifting instantáneo. Se recomienda tenerlas en la nevera para potenciar su efecto frío. Son perfectas para cuidar la elasticidad de nuestra piel y sobrevivir a las altas temperaturas de verano. Pero no acaba aquí.

A continuación, la actriz aplica el contorno de ojos Cryo Ice-Lift eye gel to ice de La Cabine. Este innovador contorno se mantiene helado en el congelador y se aplica en la zona inferior de los ojos y bajo la ceja para eliminar pequeñas arrugas, mejorar el aspecto de bolsas y ojeras y mejorar la circulación sanguínea de la cuenca ocular.

El último paso de la rutina, también a buen recaudo en el congelador, es la crema Ice Lift con ácido hialurónico que con su efecto freeze mejora el aspecto del cutis, trata los primeros signos de la edad y, según cuenta la actriz, proporciona un brillo increíble al rostro. Ana aseguraba que la textura del producto es ligera y como si fuera hielo: "es fresquito y con un efecto glow impresionante"