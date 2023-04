Ana Milán nos desvela su crema solar invisible favorita "no deja rastro"

Ya lo dice la protagonista de nuestro artículo "no es nada fácil encontrar un protector solar que no deje rastro". La mayoría de ellos acaba dejando un sutil velo níveo en nuestra tez que odian, sobre todo, las amantes de la piel bronceada. De un tiempo a esta parte las nuevas tecnologías en belleza y cosmética nos permiten encontrar en el mercado fotoprotectores transparentes que no dejan residuos y que son mucho más ligeros que las cremas solares tradicionales. Hoy, Ana Milán nos ha mostrado su crema de sol favorita y dice que es 'infalible'. Nosotras, además, traemos una selección de otras cremas que dejan el mismo acabado en la piel y que son muy fáciles de encontrar. ¡Te contamos todo a continuación!

La humorista confía su piel a la crema Anthelios UV Mune 400 SPF 50 de La Roche-Posay, una firma de belleza que no necesita presentación y que cada día genera más adeptas. Esta tiene un precio de 19,99 euros y la puedes encontrar en cualquier farmacia o tienda especializada como Primor, Druni o Douglas. Lo mejor es que es resistente al agua, la puedes usar tengas el tipo de piel que tengas.

Ana Milán confía su rostro a la crema solar invisible de La Roche-Posay

Este tipo de cremas ligeras y de rápida absorción son ideales para mujeres que tienen brotes de acné y que buscan una crema poco oleosa. Por el contrario, si lo que necesitas es un extra de hidratación nosotras te recomendamos 3INA The Every Single Day SPF50 pues su fórmula está enriquecida con ácido hialurónico y su textura es extraordinaria.

Las que siempre andáis buscando una crema que deje vuestro rostro con un efecto 'glow' ligeramente brillante y satinado tenéis que probar Supergoop Glow Stick SPF 50 que funciona casi como un iluminador. En caso de que queráis una crema invisible que os sirva para cuerpo y para el rostro, entonces la vuestra es el spray invisible de alta protección SPF50 de Caudalíe.

La actriz asegura que la suya la utiliza como base de maquillaje, pero conocemos una que funciona verdaderamente como un primer. Se trata del nuevo producto de The Glow Filter, la firma de belleza de la influencer Marta Lozano. La Invisible protection spf 50+ de esta firma tiene una textura ligera que deja el rostro completamente mate y es oil free. Desliza para descubrirlas todas en la galería y elige tu favorita.