El set de belleza de Amelia Bono y otros 5 que renovarán tu skin care en 2024

¿Aún no has introducido la técnica Gua Sha en tu rutina de belleza? Este kit reafirmante de Boutijour cotiene el binomio perfecto, limpiador y crema hidratante con efecto lifting. Además podrás masajear tu piel para prevenir arrugas con el Greentox Gua Sha, una toalla facial para que uses exclusivamente en esta zona delicada y un precioso neceser.