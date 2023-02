Lleva años luciendo una melena súper larga y voluminosa y parece que, de momento, no tiene intención de cortársela. Sin embargo, Amaia Salamanca ha pasado por las manos de su estilista de confianza para cortarse el flequillo. La actriz no tiene miedo a este tipo de cambios de look y la hemos visto luciendo diferentes estilos −el último fue a finales del año pasado cuando nos sorprendió con flequillo XS y despuntado −, pero en esta ocasión se ha sometido a una nueva transformación. La protagonista ha compartido una imagen en la que aparece con su melena castaña y flequillo estilo cortina.

Nos encanta cómo lo lleva Amaia porque logra resaltar su mirada azul y remarcar sus facciones. Además, ¿sabías que este tipo de flequillo nos puede ayudar a rejuvenecer nuestro aspecto? Sí, como lo lees. Es el estilo ideal si queremos tapar las arrugas de la frente y evitar con él los pinchazos de bótox.

Si te fijas en cómo lo lleva la actriz verás que con él consigue un look muy cool y desenfadado, pero sin perder el toque chic. Es verdad que nos tiene acostumbrados a sus mil y un cambios de look, pero parece que la empresaria ha quedado súper contenta con esta opción. Está claro... ¡todo le sienta bien!

Amaia Salamanca estrena el flequillo cortina, el estilo universal que sienta bien a todo el mundo

Los cambios de look, normalmente, vienen a responder a una necesidad de cambio: una ruptura amorosa, un proyecto laboral o un giro de vida. Y hay estilos que son un acierto seguro, como el flequillo cortina. Largo, abierto e desfilado, hace que cualquier peinado parezca nuevo sin necesidad de cortar la melena. Es uno de los más pedidos en las peluquerías de todo el mundo y el que mejor sienta. Sirve para todo tipo de melenas, cortas o largas y es el mejor a la hora de aceptar todo tipo de peinados. Queda de lujo con el pelo suelto, pero también va muy bien con los diferentes recogidos, como coletas o moños bajos, porque la parte más larga queda a modo de mechón y genera un efecto que aporta mucho movimiento y un toque juvenil.

Amaia apuesta por una melena larga de ondas naturales, aderezada con un flequillo cortina corto abierto al medio.

Simula una cortina, de ahí le viene el nombre y se abre en medio del rostro y va cayendo hacia la cara. Se corta de forma escalonada, en forma de V invertida, de manera que es más corto en la parte central y se van alargando hacia los lados hasta que queda totalmente integrando con el conjunto de la melena. Este tipo de flequillo tiene un gran poder de adaptación y se puede hacer para que esté direccionado más hacia el pómulo o la clavícula.

Y lo mejor de todo es que no es obligatorio acudir asiduamente a la peluquería para darle forma porque, según van creciendo los mechones, se puede ir apartando hacia los lados de la cara.

El de cortina es el que más rejuvenece el rostro

El flequillo cortina es desde siempre el que más suaviza las facciones. Sara Carbonero, Adriana Abenia o Nagore Robles lo saben y se mantienen fieles a él. En caso de frentes muy grandes y en rostros muy alargados y angulosos suele quedar bien.

Por eso, antes de cortar por lo sano, hay que analizar el caso en particular y tener en cuenta otros detalles como la nariz o el tipo de cabello. Así que ya lo sabes. Nada de experimentar por tu cuenta. Si quieres un flequillo cortina tendencia, ponte en manos de tu peluquero de confianza y triunfarás seguro.