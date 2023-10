Alexia Rivas revela el secreto de belleza que comparte con Lady Di

En el vasto universo de productos de belleza, encontrar un verdadero tesoro entre la maraña de novedades puede resultar un desafío. Sin embargo, a veces, un producto destaca por encima del resto gracias a su calidad probada y su capacidad para transformar la piel. Hoy, la colaboradora de televisión Alexia Rivas nos ha abierto las puertas de su neceser para compartir su último y más preciado secreto de belleza: la 'Eight Hour Cream' de Elizabeth Arden, un bálsamo hidratante con decenas de usos que ya ha conquistado a numerosas mujeres y a grandes celebridades. Este producto se ha vuelto tan icónico que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, agotándose rápidamente en tiendas y droguerías.

El poder transformador de la 'Eight Hour Cream' de Elizabeth Arden

La 'Eight Hour Cream' es un tratamiento clásico para la piel que promete aliviar, restaurar y calmar una amplia variedad de afecciones cutáneas. Desde la piel agrietada, cuarteada y seca hasta la asperezya, el enrojecimiento y las irritaciones menores de la piel, esta crema multiusos demuestra su eficacia. Su fórmula única ayuda a proteger, aliviar e hidratar la piel, a la vez que ofrece beneficios antiinflamatorios. Además, su capacidad para calmar los dolores de quemaduras menores producidas por el sol, rasguños y rozaduras la convierte en un producto esencial en cualquier tocador. Esta crema tiene un precio de 25,90 euros los 90 ml y es súper fácil de encontrar en grandes superficies.

La versatilidad de la 'Eight Hour Cream' es una de sus cualidades más destacadas. Puede utilizarse de múltiples formas, lo que la convierte en un auténtico todoterreno en el mundo de la belleza. Desde aplicarla como hidratante labial hasta utilizarla como bálsamo para cutículas o incluso como iluminador en las mejillas, este producto demuestra ser un aliado indispensable. También puedes aplicarla en zonas resecas como codos y rodillas o utilizarla para mantener tus cejas en su lugar. La crema se adapta a una amplia variedad de necesidades de cuidado de la piel.

La crema hidratante de Alexia Rivas que ya usaba Lady Di

No es sorprendente que este producto icónico haya sido un secreto de belleza bien guardado por algunas de las celebridades más conocidas de todos los tiempos. Desde la inmortal Marilyn Monroe hasta figuras modernas como Victoria Beckham, Cara Delevingne, Kate Moss o Lady Gaga, muchas han confiado en la 'Eight Hour Cream' para mantener su piel radiante y saludable. Sin embargo, fue la carismática Diana de Gales quien la viralizó tras admitir que utilizaba este bálsamo hidratante en su rutina de belleza diaria. La conexión con Lady Di es fascinante, ya que la princesa heredó el gusto por este producto de su madre, que también lo utilizaba con frecuencia. Esta crema es una verdadera joya de la belleza y ha resistido al paso del tiempo, no pasa de moda.

A menudo se le atribuye a este producto un papel crucial en la apariencia siempre impecable de Lady Di. Al incorporar este bálsamo hidratante en su rutina, la princesa Diana mantenía su piel suave, hidratada y libre de imperfecciones, un aspecto que la hizo icónica en la historia de la moda y la belleza.