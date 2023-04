Sabemos que las cremas solares puedes ser demasiado oleosas e hidratantes, algo pringosas y de absorción lenta. Algunas dejan de usar protección solar para evitar que aparezcan espinillas, puntos negros y otras imperfecciones en su rostro y, a la larga, esto puede pasar factura. Por ello, te hemos hecho una selección de las mejores cremas solares para pieles grasas con las que estarás protegida en tus vacaciones mientras tu piel permanece suave y mate.

La textura de las cremas solares no es siempre la más agradable, pero a estas alturas la que no encuentra una crema solar adaptada a su piel es porque no quiere. Las firmas de belleza se han puesto las pilas, ahora, la ligereza y la absorción rápida no está reñida con una buena fotoprotección. Además, a estas alturas del año, podemos usar una protección más baja, pues el sol no se encuentra en su posición más perpendicular, que es cuando sus rayos son más dañinos. Una protección media de más o menos 30 SPF puede ser el más idóneo para usar en primavera. En cuanto empiece el mes de junio, ya podemos pasarnos a la protección alta y, aun así, podrás encontrar cremas específicas de protección alta para pieles grasas.

Descubre las mejores cremas solares para pieles grasas

Una buena opción si lo que odias es que tu rostro quede blanco y engrasado es usar una crema invisible como la de Unseen Protector Solar Invisible SPF 30 de Supergoop. Esta es perfecta para ir empezando a trabajar nuestro bronceado con cautela, tiene un precio de 20,99 euros y es súper fácil de encontrar en tiendas como Primor o Douglas.

Si tienes la piel muy blanquita y eres propensa a sufrir quemaduras solares, te recomendamos que pases directamente a la protección alta. ¿Te encantan los aromas tropicales? El fluido ligero Sun Alta Protección SPF 50 de Nuxe es una de las más efectivas y económicas. Otra buena opción es la crema solar para piel grasa de Avène para las que tienen pieles con tendencia acnéica, que, además, contiene antioxidantes, vitamina E, y controlará la producción de grasa de tu tez.

Si te gustan los productos creados con ingredientes naturales no te puedes perder la última crema de Freshly Cosmetics, Healthy Mineral Sunscreen Protection o la Sun Protection Face Cream 50 de Rituals. ¡Descúbrelas en la galería!